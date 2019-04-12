Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Cariacica, Serra e Viana podem ficar sem água neste fim de semana
Manutenção da Cesan

Cariacica, Serra e Viana podem ficar sem água neste fim de semana

A Cesan realizará manutenções na rede de esgoto; objetivo é melhorar o abastecimento de água

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 17:45

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

12 abr 2019 às 17:45
Bairros de Cariacica, Serra e Viana podem ficar sem água neste fim de semana Crédito: Arquivo/A GAZETA
Com o objetivo de melhorar o abastecimento de água nos municípios de Cariacica, Serra e Viana, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) realizará neste fim de semana manutenções na rede de esgoto.
Devido aos serviços, o morador não tiver reserva de água, poderá ser afetado. A empresa informa que o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas.
> Gestão das águas só ganha importância quando recurso se encontra escasso
OS LOCAIS
Cariacica
No município de Cariacica, a manutenção será realizada no sábado (13), das 6h às 17h. Pode faltar água nos bairros: Mucuri, Nova Campo Grande, Novo Brasil, Novo Horizonte, Operário, Piranema, São Gonçalo, Vale dos Reis, Vila Independência e Vista Dourada.
Serra
Já na Serra, os serviços acontecerão no domingo (14), das 8h às 16h. Pode faltar água nos bairros: Andre Carloni, Balneário Carapebus, Bicanga, Boa Vista II, Camará, Cantinho do Céu, Carapina Grande, Central Carapina, Chácara Parreiral, Cidade Continental, Conjunto Carapina I, De Fátima, Diamantina, Eurico Sales, Guaraciaba, Hélio Ferraz, Jardim Carapina, Jardim Limoeiro, Jardim Tropical, José de Anchieta, José de Anchieta II, José de Anchieta III, Lagoa de Carapebus, Manoel Plaza, Novo Horizonte, Planalto de Carapina, Praia de Carapebus, Rosário de Fátima, Santa Luzia, São Diogo I, São Diogo II, São Geraldo e Solar de Anchieta.
Viana
Em Viana, a manutenção da rede também ocorrerá no sábado (12), das 6h às 17h. Pode faltar água nos bairros: Canaã, Marcílio de Noronha, Parque Industrial, Primavera, Ribeira e Universal.
> Praias e lagoa de Vila Velha candidatas à certificado internacional

Tópicos Relacionados

água Cariacica Serra Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados