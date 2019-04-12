Cariacica, Serra e Viana podem ficar sem água neste fim de semana

Com o objetivo de melhorar o abastecimento de água nos municípios de Cariacica, Serra e Viana, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) realizará neste fim de semana manutenções na rede de esgoto.
Devido aos serviços, o morador não tiver reserva de água, poderá ser afetado. A empresa informa que o abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas.
OS LOCAIS
Cariacica
No município de Cariacica, a manutenção será realizada no sábado (13), das 6h às 17h. Pode faltar água nos bairros: Mucuri, Nova Campo Grande, Novo Brasil, Novo Horizonte, Operário, Piranema, São Gonçalo, Vale dos Reis, Vila Independência e Vista Dourada.
Serra
Já na Serra, os serviços acontecerão no domingo (14), das 8h às 16h. Pode faltar água nos bairros: Andre Carloni, Balneário Carapebus, Bicanga, Boa Vista II, Camará, Cantinho do Céu, Carapina Grande, Central Carapina, Chácara Parreiral, Cidade Continental, Conjunto Carapina I, De Fátima, Diamantina, Eurico Sales, Guaraciaba, Hélio Ferraz, Jardim Carapina, Jardim Limoeiro, Jardim Tropical, José de Anchieta, José de Anchieta II, José de Anchieta III, Lagoa de Carapebus, Manoel Plaza, Novo Horizonte, Planalto de Carapina, Praia de Carapebus, Rosário de Fátima, Santa Luzia, São Diogo I, São Diogo II, São Geraldo e Solar de Anchieta.
Viana
Em Viana, a manutenção da rede também ocorrerá no sábado (12), das 6h às 17h. Pode faltar água nos bairros: Canaã, Marcílio de Noronha, Parque Industrial, Primavera, Ribeira e Universal.