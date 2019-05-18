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Chuva no ES

Cariacica registra alagamentos, queda de muros e imóvel interditado

O município registrou um volume de chuva três vezes superior ao esperado para o mês de maio
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

18 mai 2019 às 16:45

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 16:45

O município de Cariacica recebeu um volume de água três vezes superior ao esperado para o mês de maio na madrugada de sábado (18). A marca atingiu 249 mm, enquanto a média mensal em Cariacica é de 64 mm. De acordo com a Defesa Civil municipal, foram registrados alagamentos em Itacibá, Rio Marinho, Sotelândia, Nova Brasília, Jardim de Alah, Porto de Santana, Itanguá, Vale Esperança e Flor de Piranema.
> Acompanhe em tempo real os efeitos da chuva no Espírito Santo
Houve queda de muro em Sotema, Cruzeiro do Sul e em Mucuri. Uma residência foi interditada em Itacibá, devido à queda de um talude. A família foi encaminhada para casa de parentes. Até o momento, não há registro de desalojados e desabrigados. Em Jardim América, uma carreta caiu no valão da Avenida América (veja fotos acima)
A secretaria de Serviços (Semserv) colocou à disposição uma força-tarefa envolvendo pás carregadeiras, caminhões e caminhões-sugadores em Mucuri, Nova Brasília, Porto de Santana, Jardim América.
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A Secretaria Municipal de Saúde montou uma equipe para fazer o transporte de médicos e profissionais da área até o Pronto Atendimento de Alto Lage. A Defesa Civil alerta que os moradores saiam de casa somente em caso de necessidade.
> Militares do Exército resgatam pacientes em maternidade de Vila Velha
A orientação é que, em caso de sinais de trincas ou deslizamentos em imóveis, o morador deve deixar a residência e entrar em contato com o governo municipal através dos telefones 9 8831-6000, 3346-6111 e 3346-6112.
 

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