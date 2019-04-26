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Devoção

Capixabas de fé: TV Gazeta exibe programa sobre a Festa da Penha

Programa será exibido na manhã deste sábado, dia da tradicional Romaria dos Homens

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 13:43

Publicado em 

26 abr 2019 às 13:43
No embalo das comemorações da tradicional Festa da Penha, no dia 27 de abril a TV Gazeta vai exibir o especial “Capixabas de Fé”. O programa vai trazer um pouco sobre os costumes da religião católica no Espírito Santo.
Apresentado por Tati Braga e com participação especial do guardião do Convento, Frei Paulo Roberto, o conteúdo vai falar sobre temas diversos, como a criação do santuário, a comunicação da igreja com os fiéis e sua modernização, os privilégios de quem mora próximo ao Convento, e muito mais.
O programa tem produção de Luanna Esteves e Luma Wernersbach e direção de Cesinha Fernandes, que contou que o processo de criação e produção está emocionante. “Para a nossa equipe está sendo muito especial conhecer e ter a oportunidade de contar essas histórias de fé”.
O programa vai ao ar às 8h30. E na segunda, dia 29, a TV Gazeta vai transmitir o encerramento da festa com a Missa da Penha, a partir das 16h15. Não perca!

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