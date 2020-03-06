Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Capixaba vai conhecer políticas públicas para mulher em Nova Iorque
Dia Internacional da Mulher

Capixaba vai conhecer políticas públicas para mulher em Nova Iorque

Advogada Renata Bravo, que também é colunista de A Gazeta, deve se reunir com a Comissão da Igualdade de Gênero da prefeitura

Publicado em 06 de Março de 2020 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 20:54
Renata Bravo Crédito: Renata Bravo
A professora de Direito e advogada Renata Bravo vai se reunir com a Comissão da Igualdade de Gênero da prefeitura de Nova Iorque, nos Estados Unidos,  na próxima quarta-feira (11). 
A capixaba, que também é colunista de A Gazeta, será recebida pela Diretora Executiva da Comissão, Jacqueline Ebanks, para conhecer como a administração da cidade americana realiza políticas de combate à violência contra mulher e desigualdade de gênero.  
"Estou super empolgada pois é uma oportunidade para  tirarmos aprendizados. Estamos próximos a um ano eleitoral, vamos entender a importância da mulher na política e no que pode ser feito na igualdade de gênero", pontuou Renata. 
A advogada viaja neste final de semana, pois na segunda-feira (09), vai participar do lançamento do livro da  jornalista Jennifer Steinhauer com o título "The Firsts:The inside story of the women reshaping congress" que trata sobre mulheres na política. 

Veja Também

O papel das empresas para uma sociedade sem violência contra as mulheres

CORONAVÍRUS

A viagem para Nova Iorque estava marcada desde dezembro, mas o plano era participar da 64ª Edição da Comissão do Status da Mulher, um evento organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU),  que deveria reunir cerca de 12 mil pessoas de todo mundo para discutir sobre direitos das mulheres. 
Porém, na última segunda- feira (02) o evento foi cancelado devido à presença do coronavírus nos Estados Unidos e pelo fato de que  reuniria pessoas do mundo inteiro, inclusive de países onde não tem registro da doença ou que vive epidemia. 
Renata iria com mais 9 brasileiras. Elas desistiram da viagem, mas a capixaba resolveu mantê-la e reorganizou eventos.  "A gente entende os riscos, até por ser da ONU.  Eu estou acompanhando e me informando pelos jornais e podcasts, não vejo nada tão grave, mas vou tomar os cuidados de higiene, tosse e álcool em gel", observou. 

Veja Também

Metade das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres

Série de A Gazeta conta histórias de mulheres pioneiras no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados