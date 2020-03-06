Capixaba vai conhecer políticas públicas para mulher em Nova Iorque

Renata Bravo Crédito: Renata Bravo

A professora de Direito e advogada Renata Bravo vai se reunir com a Comissão da Igualdade de Gênero da prefeitura de Nova Iorque, nos Estados Unidos, na próxima quarta-feira (11).

A capixaba, que também é colunista de A Gazeta, será recebida pela Diretora Executiva da Comissão, Jacqueline Ebanks, para conhecer como a administração da cidade americana realiza políticas de combate à violência contra mulher e desigualdade de gênero.

"Estou super empolgada pois é uma oportunidade para tirarmos aprendizados. Estamos próximos a um ano eleitoral, vamos entender a importância da mulher na política e no que pode ser feito na igualdade de gênero", pontuou Renata.

A advogada viaja neste final de semana, pois na segunda-feira (09), vai participar do lançamento do livro da jornalista Jennifer Steinhauer com o título "The Firsts:The inside story of the women reshaping congress" que trata sobre mulheres na política.

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CORONAVÍRUS

A viagem para Nova Iorque estava marcada desde dezembro, mas o plano era participar da 64ª Edição da Comissão do Status da Mulher, um evento organizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), que deveria reunir cerca de 12 mil pessoas de todo mundo para discutir sobre direitos das mulheres.

Porém, na última segunda- feira (02) o evento foi cancelado devido à presença do coronavírus nos Estados Unidos e pelo fato de que reuniria pessoas do mundo inteiro, inclusive de países onde não tem registro da doença ou que vive epidemia.