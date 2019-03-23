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Amor de irmãs

Capixaba pinta quadros da Via Sacra para cumprir promessa

Terezinha Lucia foi diagnosticada com câncer de mama e sua irmã, Vania Valéria, buscou na fé a esperança de cura e prometeu pintar as cenas da Via Sacra caso a graça fosse atendida

Publicado em 

22 mar 2019 às 22:47

Publicado em 22 de Março de 2019 às 22:47

Capixaba pinta quadros da Via Sacra para cumprir promessa após cura da irmã Crédito: Arquivo Pessoal
Uma história de fé, amor e superação. Assim é como as irmãs Vania Valéria, de 54 anos e Terezinha Lucia Rizzi, de 63 anos, resumem um momento delicado na vida delas e da família. Em 2007, Terezinha, que mora em Alegre, foi diagnosticada com câncer de mama e passou por um longo tratamento até vencer a doença. Vania, residente em Jaguaré, buscou na fé a esperança de cura da irmã e prometeu pintar as cenas da Via Sacra caso a graça fosse atendida.
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A promessa foi feita logo após o diagnóstico de Terezinha, em março de 2007, mas Vania só começou a pintar os quadros cinco anos depois, quando a irmã já tinha realizado novamente os exames, passado pelo tratamento e o câncer ter sido totalmente curado. 
Eu fiz essa promessa para se caso ela recebesse a cura eu faria uma pintura da Via Sacra para doar para alguma igreja e aí esperei um tempo até ter uma resposta do médico. Foi então que comecei a minha peregrinação na Via Sacra
Vânia Valéria
A Via Sacra retrata as cenas da Paixão de Cristo, rito celebrado pela Igreja Católica no período da Quaresma. Em cada uma telas, estava a gratidão de Vania Valéria pela graça alcançada. “A promessa foi feita com muita esperança, na certeza de que eu iria conseguir. Quando eu pedi eu já tinha certeza que eu iria pintar essas telas. Durante o meu trabalho eu sempre olhava para as figuras com todo meu amor e meu carinho, ali eu estava colocando meu agradecimento, a minha gratidão”, disse emocionada.
Vania lembrou que uniu sua paixão pela pintura com a promessa feita. “Eu sempre gostei de pintar telas, sempre pintei desde criança. Pra mim foi um trabalho demorado porque eu não encontrava ânimo para terminar”, contou ao explicar os momentos que fizeram ela parar o trabalho.
Segundo ela, foram quatros anos até concluir todo o trabalho. “Parece que alguma coisa me impedia, eu tentava com todas as minhas forças. Tentava me superar e não conseguia. Em um certo dia eu acordei e falei: ‘eu não sou capaz, mas eu fiz essa promessa para Deus e é Ele que vai me ajudar’. A partir daí tudo aconteceu de uma forma mais fácil”, detalhou.
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Os quadros ficaram prontos no início de março deste ano e ganharam elogios em uma publicação feita por Vania Valéria em uma rede social. Na legenda, ela agradece pela graça alcançada. “A fé foi meu único alicerce e, para mim, já foi tudo!”, escreveu.
Capixaba pinta quadros da Via Sacra para cumprir promessa após cura da irmã Crédito: Arquivo Pessoal
Para Terezinha Lucia, a iniciativa da irmã fez toda a diferença. Ela conta que manteve, durante todo o tratamento, a mesma rotina até obter a cura e que o apoio da família foi fundamental. 
Eu tenho uma gratidão muito grande por ela, por ter tomado essa iniciativa de fazer isso por mim e mais ainda por ter doado a obra para uma igreja. Eu não tenho como agradecer a minha irmã. Nesse período, eu sentia nela o consolo que um filho encontra nos braços de uma mãe
Terezinha Lúcia
Os quadros foram doados para a Comunidade Santa Luzia, localizada no interior de Viana. Sobre a experiência, Vania Valéria garante que ao cumprir a promessa a sensação foi a melhor possível. "Passando pela via sacra, eu vivi intensamente cada quadrinho daquele. Foi uma experiência muito rica. Sem dúvidas eu renasci. É uma gratidão muito grande”, finalizou.
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