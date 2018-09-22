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Vaquinha online

Capixaba com doença rara bate meta de arrecadação para tratamento

A expectativa da família era de que a meta fosse batida até a próxima terça-feira (25), mas Rafael conseguiu ultrapassar o valor de R$ 27 mil antes da data estipulada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2018 às 01:11

Publicado em 22 de Setembro de 2018 às 01:11

Rafael Alves Damasceno está com doença rara e precisa de cirurgia Crédito: Arquivo Pessoal
O capixaba Rafael Alves Damasceno, que foi diagnosticado com acalasia  uma enfermidade no esôfago, caracterizada pela ausência de contrações musculares  conseguiu bater a meta de arrecadação para custear do tratamento. O objetivo era arrecadar R$ 27 mil, mas o valor foi bem mais além: Rafael conseguiu juntar mais de R$ 39 mil.
Em entrevista ao Gazeta Online, na última quinta-feira (20), a mãe do jovem, a enfermeira Luzimar Alves, disse que a vaquinha online tinha arrecadado R$ 18 mil, livres de taxas. A família esperava que o valor do tratamento fosse arrecadado até a próxima terça-feira (25), mas a meta foi alcançada antes da data esperada. 
Na terça-feira (25), o capixaba deve passar pelo procedimento cirúrgico. 
O CASO
Uma doença rara, diagnosticada em julho, fez o estudante de arquitetura Rafael perdesse 30 quilos em um período de quatro meses. 
No estágio inicial, Rafael começou a passar mal sempre após se alimentar, com vômitos e dores. Por conta do estreitamento do esôfago, o estudante, que é de São Mateus  na região Norte do Estado  não conseguia comer alimentos sólidos. Hoje, ele apenas ingere líquidos, e que estejam em temperaturas quentes. No entanto, a cura para a doença se dá por meio de cirurgia e o hospital de referência nesses casos está localizado em Recife.
O custo do procedimento, porém, estava orçado em R$ 27 mil, contanto com passagens e estadia de Rafael e a mãe dele. E foi aí que a solidariedade ganhou espaço junto a todo sofrimento que a família está passando: amigos de Rafael criaram uma vaquinha online para ajudar a arrecadar o dinheiro para a cirurgia. A mãe dele também fez uma rifa na cidade na tentativa de salvar o filho que hoje pesa cerca de 47 quilos.
 

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