Candidata da Jucutuquara é veterana no Sambão

A Garota do Samba da Jucutuquara, Fernanda Sabino Moraes, 19, afirma ter três grandes amores: “Deus, minha família e a Unidos de Jucutuquara. É a minha escola do coração”, se declara. Apesar de jovem, a musa já é veterana no Sambão: segue rumo ao 11º desfile, é só amor e dedicação ao carnaval e pela tradicional agremiação de Vitória.
Moradora da Ilha de Santa Maria, também na Capital, ela teve a quem puxar: o samba faz parte da família Moraes. É que o pai, Manoel Moraes, 54, sempre a levava aos ensaios da agremiação e foi quem a apresentou as quadras das escolas. “Estávamos sempre nós dois, juntos. Nos ensaios de rua, nas quadras. Meus pais sempre foram ligados à essa cultura”, relata.
O currículo carnavalesco de Fernanda é extenso: com 8 anos já soltou o samba na avenida e entrou na ala das crianças. “Aprendi a sambar na Jucutuquara. Sempre via as meninas sambando e tive vontade de aprender”, diz, com segurança. A musa quer continuar na escola e, um dia, se tornar rainha de bateria.
A notícia de que havia sido selecionada para representar e escola no concurso Garota do Samba foi recebida com muita euforia e alegria. “Foi felicidade mil. Até hoje não estou acreditando. É uma oportunidade única que agarrei com todas as forças. Estou confiante”, diz.
Para dar um show na avenida e na competição, a sambista mergulhou em uma maratona. “Estamos em ensaios intensivos. Para ajeitar postura, o samba e o rebolado”, conta. Além disso, Fernanda corre todos os dias de 15 a 20 minutos para aumentar a resistência.
A musa da Jucutuquara é a última a ser apresentada como candidata do garota do Samba. A semifinal do concurso, com a escolha de especialistas, acontece no dia 5 de fevereiro. Já a final, no dia 22 de fevereiro, contará com a votação popular.
GAROTINHA
Já a simpática e extrovertida Gabriela da Penha Moraes, 9, além do amor pelo samba, tem outro ponto em comum: tem história na Jucutuquara.
O pai da Garotinha dio Samba da escola, Júnior Caprichosos, já foi diretor de bateria da escola e, agora, é mestre. “Desde bebê ela está envolvida nesse mundo. Sempre nos acompanhava nos ensaios”, relata a mãe, Janaina Moraes, 37.
A pequena sambista adorou o convite para o concurso. “Me sinto muito bem no carnaval, pois é uma diversão. Gosto muito da escola”, conta. Quando crescer, Gabriela quer ser destaque de chão e, também, rainha de bateria.
Recentemente, a menina foi vítima de bullying nas redes sociais. Uma montagem rodou a internet comparando-a com a cantora Jojo Todynho com comentários maldosos sobre o peso das duas. A mãe da menina fez um desabafo em uma rede social dizendo que a menina ficou abalada. ”Na época, ela chorou. Hoje, já tira de letra e diz que é passista plus”, relata Janaina.
Com a repercussão, Jojo fez um vídeo e postou na internet e depois fez outra gravação especial para a menina, dizendo que ela é linda.
GAROTA DO SAMBA
FERNANDA
Altura
1,70 metro
Peso
65 kg
INÍCIO DO SAMBA
Influência do pai
O pai, Manoel Moraes, a levou para conhecer a quadra da Jucutuquara.
PREPARAÇÃO
Ritmo intenso
A sambista entrou em ritmo intenso de ensaios, além de regular alimentação e correr
20 minutos por dia.
GAROTINHA DO SAMBA
GABRIELA
Idade
Aos 9 anos, é moradora de Jucutuquara, em Vitória. A Garotinha do Samba da agremiação é vizinha da quadra.
INÍCIO NO SAMBA
Desde pequena
O pai de Gabriela já foi diretor da Jucutuquara e hoje é mestre da bateria. A mãe já foi rainha de bateria.
SONHOS
Futuro na escola
Ela quer ser destaque de chão e rainha.