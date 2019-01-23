Candidata da Jucutuquara é veterana no Sambão

Garota do Samba da Jucutuquara , Fernanda Sabino Moraes, 19, afirma ter três grandes amores: “Deus, minha família e a Unidos de Jucutuquara. É a minha escola do coração”, se declara. Apesar de jovem, a musa já é veterana no Sambão: segue rumo ao 11º desfile, é só amor e dedicação ao carnaval e pela tradicional agremiação de Vitória.

Moradora da Ilha de Santa Maria, também na Capital, ela teve a quem puxar: o samba faz parte da família Moraes. É que o pai, Manoel Moraes, 54, sempre a levava aos ensaios da agremiação e foi quem a apresentou as quadras das escolas. “Estávamos sempre nós dois, juntos. Nos ensaios de rua, nas quadras. Meus pais sempre foram ligados à essa cultura”, relata.

O currículo carnavalesco de Fernanda é extenso: com 8 anos já soltou o samba na avenida e entrou na ala das crianças. “Aprendi a sambar na Jucutuquara. Sempre via as meninas sambando e tive vontade de aprender”, diz, com segurança. A musa quer continuar na escola e, um dia, se tornar rainha de bateria.

A notícia de que havia sido selecionada para representar e escola no concurso Garota do Samba foi recebida com muita euforia e alegria. “Foi felicidade mil. Até hoje não estou acreditando. É uma oportunidade única que agarrei com todas as forças. Estou confiante”, diz.

Para dar um show na avenida e na competição, a sambista mergulhou em uma maratona. “Estamos em ensaios intensivos. Para ajeitar postura, o samba e o rebolado”, conta. Além disso, Fernanda corre todos os dias de 15 a 20 minutos para aumentar a resistência.

A musa da Jucutuquara é a última a ser apresentada como candidata do garota do Samba. A semifinal do concurso, com a escolha de especialistas, acontece no dia 5 de fevereiro. Já a final, no dia 22 de fevereiro, contará com a votação popular.

GAROTINHA

Já a simpática e extrovertida Gabriela da Penha Moraes, 9, além do amor pelo samba, tem outro ponto em comum: tem história na Jucutuquara.

O pai da Garotinha dio Samba da escola, Júnior Caprichosos, já foi diretor de bateria da escola e, agora, é mestre. “Desde bebê ela está envolvida nesse mundo. Sempre nos acompanhava nos ensaios”, relata a mãe, Janaina Moraes, 37.

A pequena sambista adorou o convite para o concurso. “Me sinto muito bem no carnaval, pois é uma diversão. Gosto muito da escola”, conta. Quando crescer, Gabriela quer ser destaque de chão e, também, rainha de bateria.

Recentemente, a menina foi vítima de bullying nas redes sociais. Uma montagem rodou a internet comparando-a com a cantora Jojo Todynho com comentários maldosos sobre o peso das duas. A mãe da menina fez um desabafo em uma rede social dizendo que a menina ficou abalada. ”Na época, ela chorou. Hoje, já tira de letra e diz que é passista plus”, relata Janaina.

Com a repercussão, Jojo fez um vídeo e postou na internet e depois fez outra gravação especial para a menina, dizendo que ela é linda.

GAROTA DO SAMBA

FERNANDA

Altura

1,70 metro

Peso

65 kg

INÍCIO DO SAMBA

Influência do pai

O pai, Manoel Moraes, a levou para conhecer a quadra da Jucutuquara.

PREPARAÇÃO

Ritmo intenso

A sambista entrou em ritmo intenso de ensaios, além de regular alimentação e correr

20 minutos por dia.

GAROTINHA DO SAMBA

GABRIELA

Idade

Aos 9 anos, é moradora de Jucutuquara, em Vitória. A Garotinha do Samba da agremiação é vizinha da quadra.

INÍCIO NO SAMBA

Desde pequena

O pai de Gabriela já foi diretor da Jucutuquara e hoje é mestre da bateria. A mãe já foi rainha de bateria.

SONHOS

Futuro na escola