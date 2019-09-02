Canal de Camburi: fenômeno muda cenário em Vitória

Efeito "maré zero" no canal de Camburi Crédito: Reprodução / Internauta

Gazeta Online buscou entender o fenômeno. Para isso, ouviu o oceanógrafo da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, Paulo Rodrigues. Diante da ampla divulgação nas redes sociais de imagens do canal de Camburi , em Vitória, nesta segunda-feira (02), aparentemente sob o efeito "maré zero", com amplos bancos de areia, obuscou entender o fenômeno. Para isso, ouviu o oceanógrafo da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória, Paulo Rodrigues.

De acordo com o especialista, o nível do mar incomumente baixo tem relação com a "maré de Sizígia", que ocorre em virtude do alinhamento dos astros.

"Este acontecimento se dá graças à variação do ciclo lunar e ocorre em períodos de lua nova ou cheia. Às vezes o vento nordeste e as pressões no oceano também ajudam a deslocar as massas de água. Mas o que me preocupa é que naquela região do canal de Camburi houve destruição de vegetação e erosão, que provocaram assoreamento", comentou.

Ainda segundo Paulo, a região do canal, próximo à Ponte da Passagem, já está retornando à aparente normalidade. "À medida em que a lua vai saindo das fases nova e cheia, o efeito diminui. Mas a questão das margens destruídas do canal é algo que continua servindo de alerta. Quando há margem preservada, o leito fica mais profundo. Sem a criação do leito, fica mais visível a areia, que vai sedimentando. As margens precisam ser recuperadas", explicou.

TÁBUA DAS MARÉS

Para os navegantes mais atentos, as tábuas das marés divulgadas nestes domingo (01) e segunda-feira (02) apresentaram índices que chamam atenção. No domingo, às 10h38 da manhã, foi registrada uma queda de 0,1 metro de altura, que pode ser considerado um índice negativo difícil de acontecer. Já nesta segunda, a mínima observada foi de 0 metro de altura. O risco que se apresenta a partir deste quadro se evidencia para as embarcações, o que resulta em possibilidade de danos.

PROVIDÊNCIAS

Efeito "maré zero" no canal de Camburi Crédito: Reprodução / Internauta

Projetos que buscam recuperar as margens do canal já estão sendo discutidos. "Temos projetos de urbanização, prevendo vegetação na orla. Um deles é o Projeto Orla, que debate o gerenciamento costeiro de Vitória, em parceria com os entes governamentais, na forma de um planejamento participativo, junto às comunidades. Algumas ações devem ser tomadas para prevenir o assoreamento, temos que recuperar a bacia do rio Santa Maria, por exemplo, para ter cada vez menos esses sedimentos chegando aqui. Tudo o que chove nessa bacia vem desaguar na capital, tudo está interligado", revelou.

Sobre previsão de reversão do quadro, o oceanógrafo afirma que isso depende de muitos fatores. Segundo ele, existe até um projeto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) , intitulado de Plano de Ação Vitória Sustentável, um programa de requalificação urbana e segurança cidadã, por meio do qual está prevista, por exemplo, a recuperação do manguezal da orla capixaba.