Caminhão tomba e interdita trecho da BR 101 na Serra

De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, ninguém ficou ferido e, devido ao ocorrido, duas pistas marginais no sentido Serra Sede estiveram interditadas até às 19h20.
Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 18:37
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