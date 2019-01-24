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Acidente

Caminhão tomba e interdita trecho da BR 101 na Serra

Ninguém ficou ferido; duas pistas marginais no sentido Serra Sede estiveram interditadas até às 19h20

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 18:37

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

24 jan 2019 às 18:37
Caminhão tomba e interdita trecho da BR 101, na Serra. Crédito: Roberta Narcizo | Internauta Gazeta Online
Um caminhão tombou após o motorista perder o controle da direção no quilômetro 265 da BR 101, na Serra. O acidente aconteceu por volta das 16h10 desta quinta-feira (24), no sentido Norte da rodovia, próximo ao bairro Taquara.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, ninguém ficou ferido e, devido ao ocorrido, duas pistas marginais no sentido Serra Sede estiveram interditadas até às 19h20.
> Acidente grave deixa duas pessoas feridas na Serra

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