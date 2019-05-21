Jardim Camburi

Caminhão de lixo fica preso em buraco após asfalto ceder em Vitória

Foi necessário usar um trator para tentar retirar o veículo do local

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 23:43

Asfalto cede e caminhão de lixo fica agarrado em Vitória Crédito: Larissa Javarini
Um caminhão de lixo caiu em um buraco que cedeu e as duas rodas traseiras ficaram agarradas em um buraco, na noite desta segunda-feira (20), na Rua Dr. Herwan Modenesi Vanderley, em Jardim Camburi, Vitória. Foi necessário usar um trator para tentar retirar o veículo do local. 
A Guarda Municipal acredita que o asfalto cedeu após a forte chuva que atingiu alguns municípios do Estado, no último sábado (18), o que foi confirmado pela designer Larissa Javarini, de 31 anos, que mora na rua há cinco anos. 
> Jovem sem habilitação causa acidente e fere quatro da mesma família
"Não é a primeira vez que esse buraco está ali não. Ele já abriu sozinho e já fecharam pela terceira vez. Acho que nunca aconteceu de um carro cair ali. Umas semanas atrás tinha um sinalização ali no buraco, mas cobriram. Agora por conta da chuva deve ter aberto de novo", contou à reportagem do Gazeta Online
> Carro capota depois de colisão em Colina de Laranjeiras
A via teve que ser interditada nos dois sentidos para a retirada no caminhão. Ninguém ficou ferido. 
