Caminhão com grades de cerveja tomba na Rodovia Pedro Cola, em Castelo

Um caminhão carregado com grades de cerveja tombou na Rodovia Pedro Cola, em Limoeiro, região de Castelo, por volta de 5h deste sábado (22). De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista da carreta perdeu o controle e o veículo tombou, bateu em árvores, mas não atingiu nenhum outro carro.
Ainda segundo a PM, o caminhoneiro sofreu apenas escoriações e a carreta permanece no local. Por questões de segurança, uma viatura policial também está onde o acidente aconteceu e o trânsito segue normalmente na região.