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Acidente

Caminhão com grades de cerveja tomba na Rodovia Pedro Cola, em Castelo

O motorista sofreu apenas escoriações e a PM está no local por questões de segurança

Publicado em 22 de Junho de 2019 às 19:15

Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

22 jun 2019 às 19:15
Carreta com carregamento de cerveja tomba em Castelo Crédito: Leiliane Fernandes
Um caminhão carregado com grades de cerveja tombou na Rodovia Pedro Cola, em Limoeiro, região de Castelo, por volta de 5h deste sábado (22). De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista da carreta perdeu o controle e o veículo tombou, bateu em árvores, mas não atingiu nenhum outro carro.
Ainda segundo a PM, o caminhoneiro sofreu apenas escoriações e a carreta permanece no local. Por questões de segurança, uma viatura policial também está onde o acidente aconteceu e o trânsito segue normalmente na região.

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