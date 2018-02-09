Câmeras vão multar quem fura sinal em Camburi e na Fernando Ferrari

Os motoristas que ultrapassarem o sinal vermelho nas avenidas Dante Michelini e Fernando Ferrari, em Vitória, serão multados a partir de março. Isso porque serão instaladas câmeras nos semáforos para flagrar esse tipo de infração.
O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, informou em primeira mão em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da Rádio CBN, que as câmeras devem reduzir o número de acidentes nas vias. Na Dante Michelini serão instaladas duas câmeras e na Fernando Ferrari uma.
Muitos atropelamentos estão ocorrendo em faixas de pedestre devido ao avanço do sinal vermelho. Queremos com essa atitude a preservação da vida. Como só pedir não está adiantando, teremos que agir dessa forma, disse o secretário.
Ele explicou que em todos os lugares haverá placas para avisar sobre a fiscalização. Quem desrespeitar e passar no sinal vermelho estará cometendo infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e perda de sete pontos na carteira de habilitação.
As câmeras serão instaladas em semáforos e possuem sensores que emitem um alerta para a central de videomonitoramento se o veículo ultrapassar o sinal vermelho. Imediatamente, o servidor vai lavrar o auto de infração.
MOTIVO
O motivo da instalação de câmeras nas avenidas é o fato das vias estarem na lista das 10 avenidas com o maior número de acidentes no Estado. Os dados fazem parte do Relatório Anual de Estatística de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) e são referentes ao ano de 2016.
As duas vias registraram o maior número de acidentes na Capital. Foram 457 na Fernando Ferrari e 408 na Dante Michelini. Segundo Hoffmann, as ocorrências mais graves acontecem à noite e na madrugada pelo excesso de velocidade.
A maioria delas ocorreram nas sexta-feiras e nos sábados, no horário entre 12 horas e 18 horas. A maior parte também envolveram motoristas entre 18 e 24 anos.
Boa parte desses acidentes ocorrem à noite, muitas vezes esses motoristas estão sob efeito de álcool e em alta velocidade. São avenidas largas, planas e retas que dão condições para que o veículo desenvolva velocidade, explica.
LINHA VERDE
O projeto será inaugurado no mesmo período da linha verde na Dante Michelini, uma faixa de trânsito exclusiva para o transporte público. Ele acrescenta que esse projeto deve ajudar a reduzir a velocidade dos veículos, uma vez que haverá diminuição de uma faixa para os veículos particulares. Assim, o fluxo se reorganizará em duas.
Dessa forma, os veículos que hoje passam por três vias, vão ter que passar por duas. Os estudos mostram que não vai haver congestionamento, mas vamos monitorar, afirma.
A faixa funcionará entre o Píer de Iemanjá e o cruzamento da Dante Michelini com a Avenida Norte-Sul (sentido Jardim Camburi). A extensão será de 3,8 quilômetros. A faixa exclusiva será a da direita, em função dos pontos de ônibus estarem nesse lado da pista. Nesse trecho, a via possui três faixas de rolamento, além das faixas de conversão à esquerda.
VILA VELHA
A partir de março, as principais vias de Vila Velha também serão fiscalizadas por câmeras que vão multar os condutores que cometerem infrações como o não uso do cinto, estacionamento irregular e até o uso do celular enquanto dirigem.
Serão fiscalizados cinco pontos: Avenida Carlos Lindenberg (Glória); Avenida Champagnat com Hugo Musso (Centro); Avenida Jerônimo Monteiro (curva em frente à fábrica de chocolates Garoto); e cruzamento da Avenida Antônio Ataíde com a Francelina Setubal.