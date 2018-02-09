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Vitória

Câmeras vão multar quem fura sinal em Camburi e na Fernando Ferrari

Equipamentos serão instalados nos semáforos para flagrar esse tipo de infração
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 23:09

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 23:09

Câmera de videomonitoramento na Dante Michelini: outros equipamentos serão instalados para fiscalizar Crédito: Vitor Jubini | AG
Os motoristas que ultrapassarem o sinal vermelho nas avenidas Dante Michelini e Fernando Ferrari, em Vitória, serão multados a partir de março. Isso porque serão instaladas câmeras nos semáforos para flagrar esse tipo de infração.
O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann, informou em primeira mão em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da Rádio CBN, que as câmeras devem reduzir o número de acidentes nas vias. Na Dante Michelini serão instaladas duas câmeras e na Fernando Ferrari uma.
Muitos atropelamentos estão ocorrendo em faixas de pedestre devido ao avanço do sinal vermelho. Queremos com essa atitude a preservação da vida. Como só pedir não está adiantando, teremos que agir dessa forma, disse o secretário.
Ele explicou que em todos os lugares haverá placas para avisar sobre a fiscalização. Quem desrespeitar e passar no sinal vermelho estará cometendo infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e perda de sete pontos na carteira de habilitação.
As câmeras serão instaladas em semáforos e possuem sensores que emitem um alerta para a central de videomonitoramento se o veículo ultrapassar o sinal vermelho. Imediatamente, o servidor vai lavrar o auto de infração.
MOTIVO 
O motivo da instalação de câmeras nas avenidas é o fato das vias estarem na lista das 10 avenidas com o maior número de acidentes no Estado. Os dados fazem parte do Relatório Anual de Estatística de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) e são referentes ao ano de 2016.
As duas vias registraram o maior número de acidentes na Capital. Foram 457 na Fernando Ferrari e 408 na Dante Michelini. Segundo Hoffmann, as ocorrências mais graves acontecem à noite e na madrugada pelo excesso de velocidade.
A maioria delas ocorreram nas sexta-feiras e nos sábados, no horário entre 12 horas e 18 horas. A maior parte também envolveram motoristas entre 18 e 24 anos.
Boa parte desses acidentes ocorrem à noite, muitas vezes esses motoristas estão sob efeito de álcool e em alta velocidade. São avenidas largas, planas e retas que dão condições para que o veículo desenvolva velocidade, explica.
LINHA VERDE
O projeto será inaugurado no mesmo período da linha verde na Dante Michelini, uma faixa de trânsito exclusiva para o transporte público. Ele acrescenta que esse projeto deve ajudar a reduzir a velocidade dos veículos, uma vez que haverá diminuição de uma faixa para os veículos particulares. Assim, o fluxo se reorganizará em duas.
Dessa forma, os veículos que hoje passam por três vias, vão ter que passar por duas. Os estudos mostram que não vai haver congestionamento, mas vamos monitorar, afirma.
 
A faixa funcionará entre o Píer de Iemanjá e o cruzamento da Dante Michelini com a Avenida Norte-Sul (sentido Jardim Camburi). A extensão será de 3,8 quilômetros. A faixa exclusiva será a da direita, em função dos pontos de ônibus estarem nesse lado da pista. Nesse trecho, a via possui três faixas de rolamento, além das faixas de conversão à esquerda.
VILA VELHA
A partir de março, as principais vias de Vila Velha também serão fiscalizadas por câmeras que vão multar os condutores que cometerem infrações como o não uso do cinto, estacionamento irregular e até o uso do celular enquanto dirigem.
Serão fiscalizados cinco pontos: Avenida Carlos Lindenberg (Glória); Avenida Champagnat com Hugo Musso (Centro); Avenida Jerônimo Monteiro (curva em frente à fábrica de chocolates Garoto); e cruzamento da Avenida Antônio Ataíde com a Francelina Setubal.

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