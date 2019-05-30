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Câmera flagra ciclista sendo atropelada por ônibus em Vila Velha

O acidente aconteceu nesta quarta-feira (29), por volta das 17h, na Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Ataíde.

Publicado em 

30 mai 2019 às 15:21

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 15:21

Um vídeo enviado para a TV Gazeta mostra um acidente impressionante com uma ciclista no bairro Ataíde, em Vila Velha. Um ônibus do Transcol, segundo testemunhas, derrubou uma mulher que seguia de bicicleta perto da calçada.
O acidente aconteceu nesta quarta-feira (29), por volta das 17h, na Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Ataíde.
> Pedestre é atropelado na BR 101 em Viana
No vídeo é possível ver que a todo momento passam ciclistas na avenida. Logo depois do acidente com a ciclista, aparece mais um homem de bicicleta. O telespectador da TV Gazeta, Paulo Sérgio, enviou um vídeo (veja abaixo) do momento em que a ciclista é socorrida.
Ele disse que não conhece a vítima e que ela estava lúcida quando foi atendida pela equipe do samu. Paulo também falou que esse tipo de acidente é recorrente nessa avenida, que fica perto da Estrada de Capuaba.
O GV Bus foi procurado e ainda não identificou a linha e nem o motorista que teria causado o acidente. Mas a Polícia Militar informou que foi o motorista que ligou informando do acidente.
> Idoso morre atropelado e casa é atingida em Vila Velha
O sindicato das empresas de ônibus também disse que sempre faz treinamentos para que os motoristas se coloquem no lugar dos ciclistas.
Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), todo motorista deve manter uma distância de 1 metro e meio do ciclista. Descumprir essa norma é infração média e passível de multa.

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