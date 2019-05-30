Câmera flagra ciclista sendo atropelada por ônibus em Vila Velha

TV Gazeta mostra um acidente impressionante com uma ciclista no bairro Ataíde, em Um vídeo enviado para amostra um acidente impressionante com uma ciclista no bairro Ataíde, em Vila Velha . Um ônibus do Transcol, segundo testemunhas, derrubou uma mulher que seguia de bicicleta perto da calçada.

O acidente aconteceu nesta quarta-feira (29), por volta das 17h, na Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Ataíde.

No vídeo é possível ver que a todo momento passam ciclistas na avenida. Logo depois do acidente com a ciclista, aparece mais um homem de bicicleta. O telespectador da TV Gazeta, Paulo Sérgio, enviou um vídeo (veja abaixo) do momento em que a ciclista é socorrida.

Ele disse que não conhece a vítima e que ela estava lúcida quando foi atendida pela equipe do samu. Paulo também falou que esse tipo de acidente é recorrente nessa avenida, que fica perto da Estrada de Capuaba.

O GV Bus foi procurado e ainda não identificou a linha e nem o motorista que teria causado o acidente. Mas a Polícia Militar informou que foi o motorista que ligou informando do acidente.

O sindicato das empresas de ônibus também disse que sempre faz treinamentos para que os motoristas se coloquem no lugar dos ciclistas.