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Altas temperaturas

Calor de pocar: termômetro registra 43º C em Vitória

A temperatura foi registrada na tarde desta quinta-feira (24), entre a Reta da Penha e a Avenida Desembargador Santos Neves

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 18:14

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

24 jan 2019 às 18:14
Relógio digital registrou a temperatura de 43º C em Vitória Crédito: Murilo Cuzzuol
E os capixabas enfrentam mais um dia de calorão na Capital do Estado. É que o termômetro instalado em um relógio digital localizado entre a Reta da Penha e a Avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória, registrou na tarde desta quinta-feira (24) a temperatura de 43º C.
Minutos após a publicação da reportagem, o internauta Altamir Furlane, que na segunda-feira (21) registrou a temperatura de 42ºC no mesmo termômetro, enviou a foto abaixo, que mostra o registro de 44ºC.
Termômetro registra temperatura de 44ºC Crédito: Altamir Furlane
Mas as altas temperaturas devem dar uma trégua a partir da próxima sexta-feira (25), de acordo com o Climatempo. Durante o dia pode ocorrer uma mudança na circulação dos ventos que deve colaborar para a expansão das áreas de instabilidade em toda a Região Sudeste do Brasil.
> Afinal, por que está fazendo tanto calor no verão em Vitória?
Por conta disto, as condições de chuva devem aumentar em todo o Espírito Santo e também em Minas Gerais. A expectativa é de que ocorram pancadas de chuva entre a tarde e a noite.
Calor de pocar - termômetro registra 43°C em Vitória
Já o Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê pancadas isoladas de chuva a partir da tarde na Região Sul e Serrana. Na Grande Vitória, pode haver variação de nuvens ao longo do dia. A temperatura mínima de deverá ser de 24 °C e a máxima de 34 °C.
DÉFICIT DE CHUVA
A Capital do Espírito Santo, assim como todo o Estado, está sofrendo com a escassez de chuva. De acordo com dados do Instituto de Meteorologia (Inmet), divulgados pelo Climatempo, Vitória é a segunda capital do Brasil que registrou menos chuva em 2019 até esta segunda-feira (21).
> Sem hora para ir à praia e se refrescar do calorão de verão
No topo de lista está Aracaju, no Sergipe, que registrou 3,6 milímetros de chuva até ontem; em 2º lugar, Vitória, com 8,2 milímetros; em 3º, Boa Vista, em Roraima, com 8,4 milímetros de chuva; em 4º, Natal, no Rio Grande do Norte, com 12,7 milímetros e, por último, Salvador, na Bahia, com apenas 15,9 milímetros de chuva.
O Inmet apontou que, com relação às capitais, o déficit de chuva está em 94% da média de janeiro em Vitória, 78% em Belo Horizonte e 53% em São Paulo, até o último dia 17.

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