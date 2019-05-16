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Vitória

Cais das Artes receberá limpeza a partir desta quinta-feira

A limpeza será realizada após o Gazeta Online mostrar o abandono da obra e encontrar uma escultura de Amilcar de Castro no meio de entulhos
Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

15 mai 2019 às 21:08

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 21:08

Obra de Amilcar de Castro Crédito: Marcelo Prest
O terreno em que está sendo construído o Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória, irá passar por uma limpeza a partir desta quinta-feira (16). As informações são do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes). “A limpeza do terreno do Cais das Artes começa a ser executada amanhã (16). A empresa responsável é a Andrade Valladares”, comunicou por meio de nota.
No mês de abril, A GAZETA mostrou o abandono da obra. Inclusive uma escultura do artista Amilcar de Castro estimada em R$ 1 milhão foi encontrada no local no meio de entulhos. Exposta a céu aberto, a escultura de cinco metros de altura, e que pesa cinco toneladas, estava rodeada de mato e pedaços de madeira. 
O diretor-geral do Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes), Luiz Cesar Maretto Coura, informou na ocasião que pretendia fazer a limpeza do local ainda no primeiro semestre. Entretanto, explicou que pretendia fazer um acordo com o consórcio que deixou a obra em 2015 para o retorno da construção.
Tanto o diretor- geral do Iopes quanto o governador, Renato Casagrande, não prometeram entregá-la até 2022, quando irá terminar a atual gestão.
“O Cais das Artes tem um problema jurídico que está sendo discutido. Vamos retomar a obra mas, se vamos conseguir finalizá-la, a gente ainda não sabe”, afirmou o governador Renato Casagrande durante coletiva de imprensa no mês de maio.
 

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