Cais das Artes receberá limpeza a partir desta quinta-feira

Obra de Amilcar de Castro Crédito: Marcelo Prest

O terreno em que está sendo construído o Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória, irá passar por uma limpeza a partir desta quinta-feira (16). As informações são do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes). “A limpeza do terreno do Cais das Artes começa a ser executada amanhã (16). A empresa responsável é a Andrade Valladares”, comunicou por meio de nota.

escultura do artista Amilcar de Castro estimada em R$ 1 milhão foi encontrada no local no meio de entulhos. Exposta a céu aberto, a escultura de cinco metros de altura, e que pesa cinco toneladas, estava rodeada de mato e pedaços de madeira. No mês de abril, A GAZETA mostrou o abandono da obra. Inclusive uma. Exposta a céu aberto, a escultura de cinco metros de altura, e que pesa cinco toneladas, estava rodeada de mato e pedaços de madeira.

O diretor-geral do Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes), Luiz Cesar Maretto Coura, informou na ocasião que pretendia fazer a limpeza do local ainda no primeiro semestre. Entretanto, explicou que pretendia fazer um acordo com o consórcio que deixou a obra em 2015 para o retorno da construção.

“O Cais das Artes tem um problema jurídico que está sendo discutido. Vamos retomar a obra mas, se vamos conseguir finalizá-la, a gente ainda não sabe”, afirmou o governador Renato Casagrande durante coletiva de imprensa no mês de maio.