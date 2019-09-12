Cais das Artes fica sem proteção após queda de tapumes em Vitória

Parte dos tapumes que cercam terreno do Cais das Artes caiu nesta quarta-feira (11) Crédito: José Carlos Schaeffer

Cais das Artes ficou exposto, sem proteção, após a queda de parte dos tapumes que isolam o terreno em que está construído parcialmente o imóvel. O incidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (11). De acordo com um vigilante que trabalha no local, ninguém se feriu. Com a queda da estrutura, um vão se abriu na parte lateral do terreno, que está localizado na Enseada do Suá, em Vitória. Desde 2015 com as obras paralisadas, oficou exposto, sem proteção, após a queda de parte dos tapumes que isolam o terreno em que está construído parcialmente o imóvel. O incidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (11). De acordo com um vigilante que trabalha no local, ninguém se feriu. Com a queda da estrutura, um vão se abriu na parte lateral do terreno, que está localizado na Enseada do Suá, em Vitória.

Your browser does not support the audio element. Cais das Artes fica aberto após queda de tapumes

A reportagem do Gazeta Online esteve no local e constatou que a estrutura de madeira que sustentava a proteção estava bastante danificada. Com a queda, foi possível ver uma formação de vegetação em partes do terreno, assim como materiais expostos ao tempo.

Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) informou que a limpeza do terreno do Cais das Artes foi realizada em maio, e que os serviços são executados conforme a necessidade de manutenção do local. Sobre os tapumes, o Iopes disse que até terça-feira da próxima semana eles já deverão estar repostos. Procurado, oinformou que a limpeza do terreno do Cais das Artes foi realizada em maio, e que os serviços são executados conforme a necessidade de manutenção do local. Sobre os tapumes, o Iopes disse que até terça-feira da próxima semana eles já deverão estar repostos.

Vegetação se forma em terreno do Cais das Artes. Governo diz que última limpeza foi feita em maio Crédito: José Carlos Schaeffer

As obras do Cais das Artes tiveram início no ano de 2010. Em 2015, após mais de R$ 129 milhões de investimentos e longe da conclusão, os trabalhos foram paralisados. Desde então, o local está sem nenhuma movimentação de máquinas ou operários.