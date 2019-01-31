Cadela do Corpo de Bombeiros do ES encontra corpos em Brumadinho

Cadela Beck auxilia nas buscas em Brumadinho Crédito: Reprodução

Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES) participam das buscas pelas vítimas da tragédia que aconteceu na última sexta-feira (25) em Brumadinho, Minas Gerais. Beck, que é da raça pastor alemão, auxiliou os bombeiros a encontrar dois corpos nesta quinta-feira (31), no local do desastre. Atualmente, 10 bombeiros, 3 policiais militares e 3 cães do Estado auxiliam nos trabalhos na cidade mineira. Uma cadela chamada Beck e outros dois cães farejadores - a Vida e o Athos - dodo(CBMES) participam das buscas pelas vítimas da tragédia que aconteceu na última sexta-feira (25) em, Minas Gerais. Beck, que é da raça pastor alemão, auxiliou os bombeiros a encontrar dois corpos nesta quinta-feira (31), no local do desastre. Atualmente, 10 bombeiros, 3 policiais militares e 3 cães do Estado auxiliam nos trabalhos na cidade mineira.

Equipe do Espírito Santo em Brumadinho Crédito: Divulgação | CBMES

Em conversa com o Gazeta Online, a capitã Gabriela Andrade informou que o CBMES está auxiliando no apoio terrestre e aéreo, e que os cães, que são treinados, atuam em todo o local que foi atingido pela lama. "Eles foram treinados e capacitados para detectar seres humanos e restos mortais; neste caso específico, eles estão buscando restos mortais, o odor. A medida que eles detectam, indicam ao bombeiro que tem o mau cheiro no local", detalhou.

A partir disto, o animal avisa através do latido que encontrou algum corpo debaixo da lama de rejeitos de minério. "Ele começa a latir (veja vídeo abaixo), o bombeiro imediatamente desloca as equipes para fazer a varredura no local em que o cão indicou", disse. Além da equipe do CBMES, outras corporações estão auxiliando nas buscas em Brumadinho. "Existem várias equipes com cães; médicos veterinários também estão no local, dando todo o suporte para os animais", informou a capitã.

VEJA VÍDEO

O dever de Beck aqui no Espírito Santo é bem parecido. Ela também auxilia em diversas ocorrências de busca - como em casos de pessoas perdidas em mata, por exemplo. "Os cães farejadores têm um olfato muito superior ao do ser humano; eles conseguem detectar o odor com muito mais sensibilidade do que nós", finalizou Gabriela.