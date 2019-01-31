Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Cadela do Corpo de Bombeiros do ES encontra corpos em Brumadinho
Auxílio nas buscas

Cadela do Corpo de Bombeiros do ES encontra corpos em Brumadinho

Além de Beck, outros dois cães farejadores participam das buscas por vítimas do desastre que atingiu a cidade mineira

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 20:16

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

31 jan 2019 às 20:16
Cadela Beck auxilia nas buscas em Brumadinho Crédito: Reprodução
Uma cadela chamada Beck e outros dois cães farejadores - a Vida e o Athos - do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES) participam das buscas pelas vítimas da tragédia que aconteceu na última sexta-feira (25) em Brumadinho, Minas Gerais. Beck, que é da raça pastor alemão, auxiliou os bombeiros a encontrar dois corpos nesta quinta-feira (31), no local do desastre. Atualmente, 10 bombeiros, 3 policiais militares e 3 cães do Estado auxiliam nos trabalhos na cidade mineira.
Equipe do Espírito Santo em Brumadinho Crédito: Divulgação | CBMES
Em conversa com o Gazeta Online, a capitã Gabriela Andrade informou que o CBMES está auxiliando no apoio terrestre e aéreo, e que os cães, que são treinados, atuam em todo o local que foi atingido pela lama. "Eles foram treinados e capacitados para detectar seres humanos e restos mortais; neste caso específico, eles estão buscando restos mortais, o odor. A medida que eles detectam, indicam ao bombeiro que tem o mau cheiro no local", detalhou.
> Medo, tristeza e indignação: os sentimentos dos capixabas sobre Brumadinho
A partir disto, o animal avisa através do latido que encontrou algum corpo debaixo da lama de rejeitos de minério. "Ele começa a latir (veja vídeo abaixo), o bombeiro imediatamente desloca as equipes para fazer a varredura no local em que o cão indicou", disse. Além da equipe do CBMES, outras corporações estão auxiliando nas buscas em Brumadinho. "Existem várias equipes com cães; médicos veterinários também estão no local, dando todo o suporte para os animais", informou a capitã.
VEJA VÍDEO
O dever de Beck aqui no Espírito Santo é bem parecido. Ela também auxilia em diversas ocorrências de busca - como em casos de pessoas perdidas em mata, por exemplo. "Os cães farejadores têm um olfato muito superior ao do ser humano; eles conseguem detectar o odor com muito mais sensibilidade do que nós", finalizou Gabriela.
VEJA VÍDEO DO CBMES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brumadinho Bombeiros Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Duas apostas do ES batem na trave e prêmio da Mega-Sena fica acumulado
Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados