BR 101 terá trechos interditados para instalação de passarelas

O projeto de construção do viaduto na BR 101, em Viana Crédito: Divulgação | Eco101

BR 101 terá trechos interditados a partir deste sábado para a instalação de três passarelas nos municípios de Vitória, Serra e Cariacica. A montagem será feira pela equipe da Eco101 e as paralisações vão acontecer sábado (27), domingo (28) e segunda-feira (29). A concessionária alerta que os motoristas devem ficar atentos à sinalização e mudanças no trânsito. terá trechos interditados a partir deste sábado para a instalação de três passarelas nos municípios de Vitória, Serra e Cariacica. A montagem será feira pela equipe da Eco101 e as paralisações vão acontecer sábado (27), domingo (28) e segunda-feira (29). A concessionária alerta que os motoristas devem ficar atentos à sinalização e mudanças no trânsito.

Os três pontos de montagem serão nos Km 287,3, em Nova Rosa da Penha, Cariacica - contorno de Vitória; Km 262, em Nova Carapina, na Serra, e Km 295,2, em Vila Capixaba, Cariacica. De acordo com o gerente de engenharia da Eco101, Rodrigo Rodrigues, o içamento das estruturas ocorre em duas fases.

“As peças vêm divididas e a primeira fase consiste na junção dessas estruturas, que formam a passagem de pedestres. Já na segunda fase, o guindaste levanta a estrutura completa e encaixa em cima dos pilares, que já estão fixados no solo”, explica.

Segundo Rodrigues, com a montagem e o içamento dessas peças as equipes finalizam o serviço de superestrutura das passarelas. “Nos próximos dias serão iniciados os serviços complementares e de dispositivos de segurança, como a finalização de guarda-corpo, sinalização e iluminação das estruturas”, ressalta.

CONFIRA AS MUDANÇAS NO TRÂNSITO

Sábado (27)

De acordo com a Eco101, a primeira peça a ser erguida, no sábado (27), fará parte da passarela localizada no Km 287,3, na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Na primeira fase da operação, o tráfego do sentido sul (Serra-Viana/Guarapari) será desviado para a alça do trevo, das 7h às 12h. Já o sentido norte não sofrerá mudanças. Na fase dois, ocorrerá o bloqueio total do trecho, em ambos sentidos, entre 12h e 14h.

Domingo (28)

No domingo (28), será feito o içamento da segunda passarela, localizada no Km 262, próxima ao bairro Nova Carapina, na Serra. Neste trecho, existem vias centrais e marginais. Na primeira fase, não haverá mudança no tráfego do sentido sul (Serra-Vitória/Cariacica). Já o sentido norte (Serra-Fundão) estará com interdição das faixas centrais, com o tráfego desviado para as pistas marginais das 7h às 12h. Na segunda fase, das 12h às 14h, o fluxo de veículos será desviado, em ambos sentidos, para as vias laterais.

Segunda-feira (29)

A terceira estrutura, localizada no Km 295,2, na altura do bairro Vila Capixaba, em Cariacica, será içada na segunda (29). Este trecho também conta com vias centrais e marginais. Durante a primeira fase, das 7h às 14h, não haverá mudanças no sentido norte da rodovia (Cariacica-Serra). Já no sentido sul (Cariacica-Viana/Guarapari), os veículos serão desviados da via central para a via lateral.

Ceasa, no Km 296. O tráfego no sentido sul estará totalmente desviado para a via marginal. Na segunda fase, das 14h às 16h, a via central norte será totalmente bloqueada (tempo estimado de 2h). Como alternativa, o usuário poderá acessar a via marginal, que não sofrerá bloqueio, pelo retorno embaixo do viaduto do, no Km 296. O tráfego no sentido sul estará totalmente desviado para a via marginal.

PASSARELAS

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pela autorização para a realização das obras. Além das três estruturas que serão instaladas até segunda-feira, outras duas passarelas estão em fase de produção das estruturas metálicas e pilares. Três outras estruturas estão em fase final de aprovação de projetos junto àresponsável pela autorização para a realização das obras.

Em todos os locais onde haverá passarelas, serão colocados 400 metros de tela para impedir a passagem de pedestres pela pista e induzi-los a utilizar o dispositivo de segurança.