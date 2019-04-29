BR 101 na Serra será interditada para instalação de passarela

Crédito: Divulgação | Eco101

Um trecho da BR 101 na Serra será interditado após as 21 horas desta segunda-feira (29) para início do processo de instalação de passarela. O bloqueio ocorre no quilômetro 262 e deve durar até as 5h30 de terça-feira (30). Desvios serão feitos no local para dar vazão ao fluxo de veículos. A operação estava prevista para acontecer no domingo (28), mas foi reprogramada por questões técnicas.

Vila Capixaba, Cariacica. Após essa etapa, serão iniciados os serviços complementares e de dispositivos de segurança, como a finalização de guarda corpo, sinalização e iluminação das estruturas. Nos próximos dias será informada a programação do içamento da terceira passarela, no km 295,2, em, Cariacica.

FASES

Eco101, Rodrigo Rodrigues, o içamento das estruturas ocorre em duas fases. “As peças vêm divididas e a primeira fase consiste na junção dessas estruturas, que formam a passagem de pedestres. Já na segunda fase, o guindaste levanta a estrutura completa e encaixa em cima dos pilares, que já estão fixados no solo”, explica. De acordo com o gerente de engenharia da, Rodrigo Rodrigues, o içamento das estruturas ocorre em duas fases. “As peças vêm divididas e a primeira fase consiste na junção dessas estruturas, que formam a passagem de pedestres. Já na segunda fase, o guindaste levanta a estrutura completa e encaixa em cima dos pilares, que já estão fixados no solo”, explica.

Segundo Rodrigues, com a montagem e o içamento dessas peças as equipes finalizam o serviço de superestrutura das passarelas. “Nos próximos dias serão iniciados os serviços complementares e de dispositivos de segurança, como a finalização de guarda-corpo, sinalização e iluminação das estruturas”, ressalta.