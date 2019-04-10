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BR 101: motociclista morre em acidente na Serra

Uma faixa está interditada no sentido Fundão e o tráfego de veículos segue lento

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 20:03

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

10 abr 2019 às 20:03

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