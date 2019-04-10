BR 101: motociclista morre em acidente na Serra

Devido ao acidente, uma faixa está interditada no sentido Fundão e o tráfego de veículos segue lento.
A perícia da Polícia Civil foi e o Departamento Médico Legal (DML) foram acionados para atender a ocorrência.
Publicado em 10 de Abril de 2019 às 20:03
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