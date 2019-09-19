BR 101: ANTT se compromete colocar balanças em até 120 dias

Posto de pesagem de caminhões na BR 101, na Serra. Caminhoneiros nem entram na balança Crédito: Ricardo Medeiros

A medida prevê ainda que as balanças operem em pelo menos 90% do dia, os horários que não forem funcionar sejam alternados para dificultar a fuga de motoristas infratores e que sejam entregues relatórios mensais e semanais de monitoramento das ações nos postos.

Serra e Atualmente, apenas três dos quatro postos de pesagem na rodovia ( Rio Novo do Sul Linhares ) estão funcionando e nenhum deles 24h por dia. Dados apresentados demonstram ainda que a falta de balanças em rodovias e o excesso de peso dos veículos são os principais fatores que causam acidentes com mortes no trânsito.

Na audiência, os representantes da ANTT informaram sobre a situação atual dos postos de pesagem da BR 101 e destacaram ações de treinamento de servidores, inclusive para operação remota dos postos de pesagem, bem como as dificuldades referentes à adequação das redes de tecnologia da informação da agência.

Viana. Em resposta, o procurador da República André Pimentel Filho, autor da ação e representante do MPF, enfatizou a urgência da retomada de funcionamento dos postos de pesagem, sobretudo o de

Para a balança desse município, também ficou acertado que um relatório contendo informações sobre o andamento do processo de incorporação da obra no contrato de concessão seja entregue no prazo de 10 dias.