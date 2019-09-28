O fogo registrado em um shopping na Praia da Costa, em Vila Velha, na noite desta sexta-feira (27) atingiu a coifa de um restaurante. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, houve acionamento para atender a ocorrência e ninguém ficou ferido.
Bombeiros - fogo atingiu coifa de restaurante em shopping de Vila Velha
Segundo os Bombeiros, o fogo foi combatido com o auxílio dos brigadistas e o proprietário do estabelecimento não solicitou perícia técnica. Além disso, não houve necessidade de interdição de nenhuma parte do restaurante.
Questionado sobre a origem do incêndio, o Shopping Praia da Costa não respondeu. A nota informa apenas que a equipe do shopping foi acionada por um dos lojistas e que todas as medidas foram tomadas rapidamente. Segundo o shopping, a situação foi controlada e ninguém se feriu.