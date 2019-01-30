Bombeiros do ES reforçam as buscas em Brumadinho

Crédito: Alex de Jesus | O Tempo

Oito bombeiros capixabas e três cães farejadores atuam nas buscas dos desaparecidos dentro da lama de rejeitos da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais. Na terça-feira (29), eles estiveram, junto de equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que é quem comanda as operações, na área onde ficava a pousada Nova Estância. O grupo é o mesmo que atuou no desastre de Mariana, em 2015.

O corpo da dona da pousada, Cleosane Coelho Macarenhas, foi sepultado ontem mesmo, mas o marido e o filho dela continuam desaparecidos. O local, que era frequentado até por artistas, ficava próximo à entrada da mineradora Vale e foi varrido pela lama quando a barragem estourou.

“Fizemos o nosso melhor, o nosso possivel. Estamos gratos por poder auxiliar os bombeiros de Minas Gerais e outros que estao aqui presentes”, afirmou o soldado Vicentini, em vídeo enviado à TV Gazeta nesta terça (30).

TERRENO

Os militares ressaltaram que o terreno é de difícil acesso mas esperam que com o passar do tempo, ele seque, o que vai facilitar a movimentação. "Nós estamos auxiliando nos locais onde há possibilidade de ter vítimas, onde há residências e edificações. Esperamos que, apesar das dificuldades do terreno, ter êxito nas nossas buscas", afirmou o capitão Afonso Amorim.

Segundo o tenente-coronel Wagner, do Corpo de Bombeiros, a equipe enviada é formada por especialistas nesse tipo de busca. Ele destacou também o trabalho dos cachorros. “Nossa equipe é especializada e altamente qualificada para esse tipo de situação, inclusive treinam bombeiros de outros estados da federação para esse tipo de atividade. Nossa ferramenta, o cão, é extraordinária para esse tipo de busca em áreas como essa. Essa mesma equipe trabalhou em Mariana e teve um resultado extraordinário naquele local”, explica Wagner.

ÔNIBUS

Equipes começaram a usar retroescavadeira nas buscas Crédito: Michel Martore | AE

No local onde foi encontrado um ônibus , os bombeiros começaram a usar ontem uma retroescavadeira para resgatar corpos presos no veículo. A lama no córrego do Feijão ainda permanece instável, mas já permite a entrada das máquinas.

Os bombeiros também vão concentrar as buscas no local onde foram encontrados móveis identificados como sendo do refeitório da barragem, que se rompeu na sexta-feira. Os objetos foram arrastados pelo mar de lama de rejeitos e foram localizados a um quilômetro da represa.

Os militares israelenses trabalham junto com os bombeiros no resgate de corpos no ônibus. Com a ajuda de sensores e outros equipamentos, eles conseguiram acessar uma parte maior do veículo. Há possibilidade de encontrar corpos de funcionários da Vale e de pessoas que estavam na estrada vindas de Inhotim.

Outro grupo de bombeiros segue pelas margens do Rio Paraopeba, em busca de mais corpos.

ANIMAIS ABATIDOS A TIROS

Crédito: Alex de Jesus | O Tempo

Animais atingidos pela ruptura da barragem da Vale em Brumadinho estão sendo sacrificados a tiros. Segundo ativistas de defesa dos animais, em meio a helicópteros que faziam o resgate de vítimas, um sobrevoava bem baixo para atirar nos animais. Eram feitos cerca de cinco disparos em vacas que estavam atoladas na lama. Segundo o Conselho Regional Medicina Veterinária de Minas Gerais, o método é autorizado. Apenas alguns, de mais fácil acesso, estão sendo resgatados.