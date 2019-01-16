Boato diz que menino que sumiu no mar foi visto com moradores de rua

Postagem em rede social com foto antiga de Geanderson Custódio, desaparecido no mar da Barra do Jucu desde o dia 8 de dezembro Crédito: Reprodução Internet

Geanderson Custódio, de nove anos, desaparecido no mar da Barra do Jucu em Vila Velha, no dia 08 de dezembro de 2018, junto com o amigo Dhanyel Brandão dos Santos, 12, foi visto com moradores de rua na Prainha, em Vila Velha. A possibilidade de ele estar vivo depois de mais de um mês do seu sumiço gerou muita comoção entre os internautas e telefonemas à família do menino. Uma postagem nas redes sociais que tem sido compartilhada por diversos internautas nesta quarta-feira (16) diz que o menino, foi visto com moradores de rua na Prainha, em Vila Velha. A possibilidade de ele estar vivo depois de mais de um mês do seu sumiço gerou muita comoção entre os internautas e telefonemas à família do menino.

A tia de Geanderson, Luzia Inácio, no entanto, não confirma a aparição do garoto. Segundo ela, nesta terça-feira (8) a mãe de Geanderson recebeu uma ligação de uma menina que garante ter visto a criança junto de moradores de rua na Prainha. A família se deslocou até o local indicado, mas não conseguiu encontrar o garoto.

"Uma menina ligou e garantiu ter visto ele andando com os moradores de rua. Nós fomos atrás. Eu, a mãe do Geanderson, uma amiga minha, o pastor e o filho dele corremos para a Prainha e rodamos tudo lá, mas não vimos sinal do Geanderson. Retornamos no telefone dessa menina que disse ter visto meu sobrinho, a mãe dela atendeu afirmando que a filha tinha realmente visto ele, mas não vimos ninguém", lamenta Luzia.

A tia de Geanderson contou ainda que a mãe da criança desaparecida ainda tem esperança de encontrá-la viva, mas que infelizmente essas informações não procedem. O corpo do outro garoto, Dhanyel Brandão dos Santos, 12, foi encontrado dois dias após o sumiço dos amigos.

"Além dessa ligação recebemos outros telefonemas de pessoas dizendo ter visto ele. A mãe dele tem esperança. Ela fala que, enquanto não ver o corpo, vai acreditar que ele está vivo. Ela tem isso dentro dela. Mas acredito que isso não seja verdade e a gente pede que se alguém encontrar o Geanderson, que segure ele e nos ligue, para a gente ir e trazer ele de volta", acrescenta Luzia.

A foto de Geanderson, compartilhada junto da mensagem que ele havia sido encontrada é antiga. A imagem já foi utilizada várias vezes pelo Gazeta Online em matérias sobre o caso dos meninos desaparecidos.

Geanderson, 9 anos, e Dhanyel, 12 anos, desaparecem no mar da Barra do Jucu. Somente o mais velho foi encontrado Crédito: Reprodução

RELEMBRE O CASO

Duas crianças, de 9 e 12 anos, desapareceram no mar na Barra do Jucu, em Vila Velha, por volta das 16 do dia 8 de dezembro. Os meninos brincavam na água quando o mais novo, Geanderson Custódio, foi arrastado em direção às pedras, bateu com a cabeça e desmaiou. Preocupado, Dhanyel Brandão dos Santos tentou socorrer o amigo, mas também acabou sendo arrastado pela correnteza. Somente o corpo de Dhanyel foi encontrados pelos bombeiros durante as buscas.

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