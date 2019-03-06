Blocos voltam às ruas da Grande Vitória já neste fim de semana

Foram quatro dias intensos de folia de norte a sul do Espírito Santo. Mas quem disse que acabou? Para os amantes do carnaval a festa mais agitada do ano ainda promete dar uma boa esticada ao longo de março. Chegou a hora de os blocos fora de época entrarem em cena pelas ruas de Vitória.

E a folia volta com tudo já neste final de semana, puxada pelos blocos dos Trouxas e Reciclagem, que se apresentam no sábado (9). Já no domingo (10), a programação é mais extensa com Prakabá, Te Pego Lá Fora, Bloco das Piranhas, Eu Quero Ela e Bloco da Pelada.

Este último, que já acontece há pelo menos dois carnavais, espalhará o axé pelas ruas do bairro Nova Pelestina e vai ter até dançarino no trio, conforme conta a organizadora e idealizadora do bloco Fabiana Pereira Gonçalves. “Preferimos fazer sempre depois, pois durante o feriado muitas pessoas da nossa comunidade viajam. Nós temos abadá e quem quiser também pode ir fantasiado”, avisa ela.

Já no sábado seguinte (dia 16) é a vez dos moradores da Grande São Pedro aproveitarem o embalo do axé com o bloco Seis em Um. Este ano marca o retorno da atração, que não pôde desfilar no ano passado por falta de autorização da Prefeitura de Vitória. A festa começa às 13 horas saindo de Resistência e atravessa toda a região até chegar a São Pedro I.

“Essa é única festa grande que temos aqui. Ela é importante para tirar o estigma de que na nossa comunidade só existe violência”, pontua o organizador Raphael Ribeiro dos Santos.

No mesmo final de semana também desfilam pela Capital blocos como o Vem pra Muquecada, na Enseada do Suá, e o Pindura Aí, em Santos Dumont.

A folia também está garantida para as crianças, já que no dia 17 deste mês, o Bloquinho da Ilha entra em ação. A festa acontecerá no bar Embrazado, na Praia do Canto e atrações não faltarão, a exemplo da banda Circo Mágico e de uma bandinha que tocará marchinas de carnaval. Pula Pula, piscina de bolinha e outras diversões estarão liberadas. “É uma festa para a as famílias. Teremos até um concurso de fantasias para pais e crianças”, conta Marcela Moyses, organizadora do evento.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE BLOCOS PÓS-CARNAVAL

VITÓRIA

9 de Março

Bloco dos Trouxas

Na Praça Oito e na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro. Começa às 14h.

Bloco Reciclagem

Na Praça Antônio Trajano dos Santos, em Caratoíra. Começa às 16h.

10 de março

Bloco Te Pego Lá Fora

Na rua Ranulpho Barbosa dos Santos, em Jardim Camburi. Começa às 13h.

Bloco da Pelada

Na Rua do Pedestre,em Nova Palestina. Começa às 15h.

Bloco das Piranhas

A saída é na rua José Barroso, em Gurigica. Vai das 16h às 20h.

Eu Quero Ela

A saída será na rua Hermínio Blackman, no Bonfim. Vai das 11h às 20h.

16 de março

Bloco Seis a Um

Na rua Santa Rita de Cassia, em Resistência. Começa às 13h.

Bloco Vem pra Muquecada

a A saída será na Rua João Batista Parra, na Enseada do Suá. Vai das 14h às 18h.

17 de março

Bloco Prakabá

Na rua Maria Saraiva, no Centro de Vitória.

Bloco Pindura Aí

Na rua Balbina dos Santos, em Santos Dumont. Começa às 12h.

Bloco Jaburu Folia

Mirante do Jaburu,em Jaburu. Começa às 13h.

Bloquinho da Ilha

Será no Embrazado, na Praia do Canto,

das 13h às 18h. O ingresso custa R$ 35 para adultos e R$ 25 para crianças. Pode ser comprado no site superticket.com.br, nas lojas Maverick’s dos shoppings Vitória, Vila Velha e Praia da Costa, e na La Vitta Saladeria, em Jardim da Penha.

CARIACICA

20 de abril

Bloco Lambe Sal