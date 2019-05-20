  • Beija-flor bebe água na boca de criador capixaba em Santa Teresa
"O Beijo"

Beija-flor bebe água na boca de criador capixaba em Santa Teresa

O criador de beijar-flor Valentim Krauser, de 56 anos, está há 35 trabalhando no Museu Mello Leitão e, com os animais, acabou gerando uma cena bastante inusitada

Publicado em 

20 mai 2019 às 20:04

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 20:04

Criador de beija-flor no Museu Mello Leitão, em Santa Teresa Crédito: Carlos Henrique Bortolini
A intimidade do Valentim com os beija-flores de Santa Teresa parece até montagem, mas é real e proporciona uma cena única. O criador Valentim Krauser, de 56 anos, está há 35 destes trabalhando no Museu Mello Leitão, em Santa Teresa, e tanto zelo diário com os animais acabou gerando uma imagem bastante inusitada que foi fotografada pelo empresário Carlos Henrique Bortolini, no último sábado (18).
Valetim dá água para o beija-flor beber na própria boca. Ele conta que há um beija-flor em específico que vem ao seu encontro para matar a sede. Modesto, o senhor Valentim tenta não se vangloriar da intimidade com o animalzinho, mas a fotografia, por si só, já fala e encanta.
"Eu trabalho aqui desde 1984. Passei um ano com o professor Augusto Ruschi e ele me ensinou tudo que sei hoje. Sou da época que a gente fazia bebedouro de vidro só com furadeira e broca. Mas gosto de frisar que não é sempre que o beija-flor vem beber água na minha boca, mas nesse dia da foto ele veio. É que estou aqui mais da metade da minha vida, então eles acabam me conhecendo", conta.
Hoje, Valentim está como fiscal de cuidadores de beija-flor no Museu. "Eu fico orientando os tratadores aqui, mas eu não gosto de ficar parado. Toco o sino para os beija-flores beberem água e faço bebedouros de vidro. A gente está sempre fazendo alguma coisa", completa Krauser. 
FOTOS
O empresário Carlos Henrique Bortolini conta como foi presenciar o momento e a emoção de conseguir registrar com a fotografia esse elo de confiança entre o homem e o pássaro.
"Eu tinha ido ao Museu com um amigo para comprar filtro para colocar água para beija-flor e o Valentim foi quem nos atendeu. Ele disse que estava ensinando a este beija-flor a beber água na boca dele. Valentim ficou parado, como uma estátua, e o beija-flor foi vindo, aproximou-se e eu consegui retratar essa linda cena. Fiquei com medo de perder o momento porque até pegar o celular, desbloquear, pensei que ele fosse sair. Mas deu tempo de fazer a foto, mesmo que corrido", conta Carlos Henrique, que além de ser empresário gosta de fotografias e tem como hobby o perfil @chzb no Instagram. 
O BEIJO
A cena capturada pelo Carlos Henrique fez lembrar a famosa escultura de "O Beijo", instalada no Parque Pedra da Cebola, em Vitória. O monumento é um presente da Prefeitura de Santa Teresa à Capital capixaba e homenageia o ecologista e naturalista Augusto Ruschi.
Estátua já está restaurada, e Augusto Ruschi teve seu beijo devolvido após três meses Crédito: Reprodução/TV Gazeta

água Santa Teresa
