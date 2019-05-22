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Vila Velha

Bebê Rock N Roll: foto de parto no ES ganha prêmio internacional

Fotografia feita por fotógrafa de Vila Velha ficou entre as melhores em concurso
Paula Stange

Paula Stange

Publicado em 

22 mai 2019 às 17:20

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 17:20

A bebê Helena já nasceu declarando sua paixão pelo rock'n'roll. A foto, com a mãe, a funcionária pública Irislene Reis, foi premiada em um concurso internacional de fotografia Crédito: Nathalie Pauli
A paixão musical é passada de pai para filho? Seria uma herança genética? Pois é o que parece que aconteceu com um casal de capixabas, moradores de São Mateus. A filha deles, a Helena, já mostrou ter o mesmo espírito roqueiro dos pais segundos depois de nascer. A bebê fez o famoso gesto do rock'n'roll ainda na sala de parto, com os dedinhos indicador e mindinho erguidos.
Brincadeiras à parte, a imagem não é montagem. É bem real e acaba de ser premiada em um concurso internacional de fotografia, o Outstanding Maternity Awards, cujo resultado foi divulgado no último domingo (19). Quem flagrou a cena foi a fotógrafa de partos Nathalie Pauli, 33 anos, que é carioca, mas mora no Espírito Santo há oito anos.
O registro foi feito no dia 21 de agosto de 2018, em uma maternidade particular da Serra, e acabou ganhando alcance mundial ao ficar entre as 113 fotos escolhidas pelos jurados, que são de vários países.
HISTÓRIA
O mais legal dessa foto, segundo Nathalie, é a história por trás dela. É que os pais da Helena são metaleiros. E a obstetra que fez o parto da menina curte o mesmo estilo de música. Tanto que em seu perfil no Instagram, a médica Chiara Musso se descreve como "mãe, esposa, médica, professora e rockeira".
"Foi muito engraçado. Quando a obstetra colocou a Helena sobre a mãe, a bebê fez o gesto. Mas na hora nem percebi. E não parei de fotografar porque nos partos é assim, em um segundo você pode perder uma cena importante. Foi o pai da neném que viu e comentou logo. E a mãe caiu na gargalhada", conta Nathalie.
Este é o segundo prêmio que a foto da pequena roqueira vence. O primeiro foi no Inspiration Photographers Awards, que saiu em fevereiro deste ano.
Foi com essa notícia do prêmio que e a funcionária pública Irislene Matias Reis, de 39 anos, e o produtor rural Paulo Garajau, 45 anos, reviveram toda a emoção do parto.
Empolgada com a premiação, a mãe da menina, hoje com oito meses de vida, revelou outras curiosidades sobre essa "preferência" declarada da filha. "O contexto da foto é que torna tudo mais emocionante! Eu e meu marido realmente adoramos rock. Tanto que no chá de revelação usamos uma camisa onde estava escrito 'leite, fraldas e rock'n'roll'. E na véspera do parto, mandei uma mensagem para a obstetra pedindo para ela incluir músicas de rock na playlist do parto", diz Irislene.
Não podia mesmo ser diferente. "A Helena escuta rock'n'roll desde que estava na barriga. E coloco rock para ninar ela no colo", conta a mãe da bebê.
Veja abaixo fotos do chá de revelação, em que o casal usa as camisas com os dizeres "leite, fraldas e rock'n'roll", e da pequena Helena.
CONFIRA OUTRAS FOTOS PREMIADAS NO OUSTADING MATERNITY AWARDS

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