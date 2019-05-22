Bebê Rock N Roll: foto de parto no ES ganha prêmio internacional

A bebê Helena já nasceu declarando sua paixão pelo rock'n'roll. A foto, com a mãe, a funcionária pública Irislene Reis, foi premiada em um concurso internacional de fotografia Crédito: Nathalie Pauli

São Mateus. A filha deles, a Helena, já mostrou ter o mesmo espírito roqueiro dos pais segundos depois de nascer. A bebê fez o famoso gesto do rock'n'roll ainda na sala de parto, com os dedinhos indicador e mindinho erguidos. A paixão musical é passada de pai para filho? Seria uma herança genética? Pois é o que parece que aconteceu com um casal de capixabas, moradores de. A filha deles, a Helena, já mostrou ter o mesmo espírito roqueiro dos pais segundos depois de nascer. A bebê fez o famoso gesto do rock'n'roll ainda na sala de parto, com os dedinhos indicador e mindinho erguidos.

Espírito Santo há oito anos. Brincadeiras à parte, a imagem não é montagem. É bem real e acaba de ser premiada em um concurso internacional de fotografia, o Outstanding Maternity Awards, cujo resultado foi divulgado no último domingo (19). Quem flagrou a cena foi a fotógrafa de partos Nathalie Pauli, 33 anos, que é carioca, mas mora nohá oito anos.

Serra, e acabou ganhando alcance mundial ao ficar entre as 113 fotos escolhidas pelos jurados, que são de vários países. O registro foi feito no dia 21 de agosto de 2018, em uma maternidade particular da, e acabou ganhando alcance mundial ao ficar entre as 113 fotos escolhidas pelos jurados, que são de vários países.

HISTÓRIA

Instagram, a médica Chiara Musso se descreve como "mãe, esposa, médica, professora e rockeira". O mais legal dessa foto, segundo Nathalie, é a história por trás dela. É que os pais da Helena são metaleiros. E a obstetra que fez o parto da menina curte o mesmo estilo de música. Tanto que em seu perfil no, a médica Chiara Musso se descreve como "mãe, esposa, médica, professora e rockeira".

"Foi muito engraçado. Quando a obstetra colocou a Helena sobre a mãe, a bebê fez o gesto. Mas na hora nem percebi. E não parei de fotografar porque nos partos é assim, em um segundo você pode perder uma cena importante. Foi o pai da neném que viu e comentou logo. E a mãe caiu na gargalhada", conta Nathalie.

Este é o segundo prêmio que a foto da pequena roqueira vence. O primeiro foi no Inspiration Photographers Awards, que saiu em fevereiro deste ano.

Foi com essa notícia do prêmio que e a funcionária pública Irislene Matias Reis, de 39 anos, e o produtor rural Paulo Garajau, 45 anos, reviveram toda a emoção do parto.

Empolgada com a premiação, a mãe da menina, hoje com oito meses de vida, revelou outras curiosidades sobre essa "preferência" declarada da filha. "O contexto da foto é que torna tudo mais emocionante! Eu e meu marido realmente adoramos rock. Tanto que no chá de revelação usamos uma camisa onde estava escrito 'leite, fraldas e rock'n'roll'. E na véspera do parto, mandei uma mensagem para a obstetra pedindo para ela incluir músicas de rock na playlist do parto", diz Irislene.

Não podia mesmo ser diferente. "A Helena escuta rock'n'roll desde que estava na barriga. E coloco rock para ninar ela no colo", conta a mãe da bebê.

Veja abaixo fotos do chá de revelação, em que o casal usa as camisas com os dizeres "leite, fraldas e rock'n'roll", e da pequena Helena.