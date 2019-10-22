Permanece grave o estado de saúde da menina de 2 anos atingida na cabeça por um pedaço de concreto que se soltou da varanda de um prédio na Praia do Morro, em Guarapari, no último sábado (19). A criança está internada no Hospital Infantil de Vitória.
Bebê atingido por concreto em Guarapari permanece em estado grave
As últimas informações da situação da criança foram repassadas por familiares à TV Gazeta, por volta das 15h desta segunda-feira (21). A família, que é de Pirapora, Minas Gerais, passava férias em Guarapari. Eles estão hospedados em um hotel da Capital para acompanhar o quadro de saúde da menina.
IMAGENS DO ACIDENTE
Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que o concreto atinge a cabeça da menina. Segundo a tia da menina, a família saía para jantar quando o acidente aconteceu.
"Eu estava do lado dela e ela estava no ombro do pai. Primeiro ouvimos um estouro, porque a marquise soltou do terceiro andar, bateu na parte de vidro e caiu. Quando vimos, ela já estava desacordada. Foi tudo rápido", contou em entrevista à TV Gazeta.
Por causa do impacto do bloco, a menina teve afundamento de crânio. Ela passou por uma cirurgia e continua internada em estado grave.