Prédio na Praia do Morro, em Guarapari, do qual o concreto da varanda se soltou Crédito: Defesa Civil Guarapari

Permanece grave o estado de saúde da menina de 2 anos atingida na cabeça por um pedaço de concreto que se soltou da varanda de um prédio na Praia do Morro, em Guarapari, no último sábado (19). A criança está internada no Hospital Infantil de Vitória.

Your browser does not support the audio element. Bebê atingido por concreto em Guarapari permanece em estado grave

As últimas informações da situação da criança foram repassadas por familiares à TV Gazeta, por volta das 15h desta segunda-feira (21). A família, que é de Pirapora, Minas Gerais, passava férias em Guarapari. Eles estão hospedados em um hotel da Capital para acompanhar o quadro de saúde da menina.

IMAGENS DO ACIDENTE

"Eu estava do lado dela e ela estava no ombro do pai. Primeiro ouvimos um estouro, porque a marquise soltou do terceiro andar, bateu na parte de vidro e caiu. Quando vimos, ela já estava desacordada. Foi tudo rápido", contou em entrevista à TV Gazeta.