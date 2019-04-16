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Mistura cultural

Bateria da MUG e dança do ventre em noite da Festa da Penha 2019

As apresentações fazem parte da Noite Franciscana, que acontece no Campinho do Convento da Penha

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 20:12

Publicado em 

16 abr 2019 às 20:12
Frei Paulo César com integrantes da bateria da MUG e dançarinas do ventre. Eles se apresentam na Noite Franciscana, na Festa da Penha 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
Samba, teatro e dança do ventre são algumas das atrações programadas para animar a Noite Franciscana, no próximo dia 26. O evento faz parte da Festa da Penha deste ano.
À primeira vista, a mistura de atrações parece inusitada, mas ela foi escolhida por ocasião do dos 800 anos da visita de São Francisco de Assis ao Sultão Al-Malik-al Kamil.
> FESTA DA PENHA | A programação
Para os organizadores da Festa da Penha, o espetáculo com diferentes expressões artísticas resgata o gesto fraterno e corajoso do santo e do sultão e a inspiração para a permanente busca pela paz, a fraternidade, o diálogo inter-religioso, a tolerância e o respeito entre todos os povos e religiões.
Os artistas se apresentarão no palco do Campinho do Convento da Penha e os ensaios estão a todo vapor. Natália Piassi, coreógrafa do grupo, conta que é uma participação inédita.
O convite para participar da Festa da Penha foi extremamente gratificante para nós. Ajuda a desmistificar a dança do ventre, que tem origem sagrada
Em respeito ao evento religioso, as meninas optaram por usar, durante a apresentação, um figurino que não mostre muito o corpo.
A apresentação das meninas se mistura à peça teatral "O Santo e o Sultão", que revive a visita de São Francisco de Assis ao sultão, como uma forma de aproximação entre cristãos e muçulmanos.
Outra parceria que promete animar e surpreender o público é a do Frei Paulo César, que vai se apresentar com a bateria da Mocidade Unida da Glória (MUG). Os músicos farão uma apresentação para homenagear Nossa Senhora da Penha.
O mestre de bateria da MUG, Carlos Magno Airam, lembra que ano passado eles já participaram da Festa da Penha e gostaram muito. Quando o convite foi feito novamente neste ano, eles não pensaram duas vezes.
“Nós tocamos com muito respeito. Nossa Senhora Penha também é conhecida como Senhora das Alegrias e o que a gente faz é levar alegria ao povo. Por isso, é uma honra participar da Festa da Penha. A gente gosta muito”, afirma.
CULTURA E FÉ
Os organizadores da Festa da Penha afirmam que a arte se insere no contexto sócio-transformador de evangelização da festa da padroeira capixaba a partir da inspiração mariana e da espiritualidade franciscana.
Para eles, é uma forma reflexão e mobilização das pessoas em torno dos desafios do mundo contemporâneo marcado pelo medo, a ganância, o ódio e o preconceito.
A Festa da Penha 2019 começa no próximo domingo (21).
PROGRAMAÇÃO
Quando: No próximo dia 26, uma sexta-feira
Horário: As apresentações começam a partir 19h30
Onde: No Campinho do Convento da Penha
Quanto: Não é necessário pagar para assistir as apresentações
Quem se apresenta: Entre outras atrações participam a bateria da MUG, a Cia de Dança Natália Piassi além do Frei Paulo César

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