Bateria da MUG e dança do ventre em noite da Festa da Penha 2019

Frei Paulo César com integrantes da bateria da MUG e dançarinas do ventre. Eles se apresentam na Noite Franciscana, na Festa da Penha 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Samba, teatro e dança do ventre são algumas das atrações programadas para animar a Noite Franciscana, no próximo dia 26. O evento faz parte da Festa da Penha deste ano.

À primeira vista, a mistura de atrações parece inusitada, mas ela foi escolhida por ocasião do dos 800 anos da visita de São Francisco de Assis ao Sultão Al-Malik-al Kamil.

Para os organizadores da Festa da Penha, o espetáculo com diferentes expressões artísticas resgata o gesto fraterno e corajoso do santo e do sultão e a inspiração para a permanente busca pela paz, a fraternidade, o diálogo inter-religioso, a tolerância e o respeito entre todos os povos e religiões.

Os artistas se apresentarão no palco do Campinho do Convento da Penha e os ensaios estão a todo vapor. Natália Piassi, coreógrafa do grupo, conta que é uma participação inédita.

O convite para participar da Festa da Penha foi extremamente gratificante para nós. Ajuda a desmistificar a dança do ventre, que tem origem sagrada

Em respeito ao evento religioso, as meninas optaram por usar, durante a apresentação, um figurino que não mostre muito o corpo.

A apresentação das meninas se mistura à peça teatral "O Santo e o Sultão", que revive a visita de São Francisco de Assis ao sultão, como uma forma de aproximação entre cristãos e muçulmanos.

Outra parceria que promete animar e surpreender o público é a do Frei Paulo César, que vai se apresentar com a bateria da Mocidade Unida da Glória (MUG). Os músicos farão uma apresentação para homenagear Nossa Senhora da Penha.

O mestre de bateria da MUG, Carlos Magno Airam, lembra que ano passado eles já participaram da Festa da Penha e gostaram muito. Quando o convite foi feito novamente neste ano, eles não pensaram duas vezes.

“Nós tocamos com muito respeito. Nossa Senhora Penha também é conhecida como Senhora das Alegrias e o que a gente faz é levar alegria ao povo. Por isso, é uma honra participar da Festa da Penha. A gente gosta muito”, afirma.

CULTURA E FÉ

Os organizadores da Festa da Penha afirmam que a arte se insere no contexto sócio-transformador de evangelização da festa da padroeira capixaba a partir da inspiração mariana e da espiritualidade franciscana.

Para eles, é uma forma reflexão e mobilização das pessoas em torno dos desafios do mundo contemporâneo marcado pelo medo, a ganância, o ódio e o preconceito.

A Festa da Penha 2019 começa no próximo domingo (21).

PROGRAMAÇÃO

Quando: No próximo dia 26, uma sexta-feira

Horário: As apresentações começam a partir 19h30

Onde: No Campinho do Convento da Penha

Quanto: Não é necessário pagar para assistir as apresentações