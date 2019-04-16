Bateria da MUG e dança do ventre em noite da Festa da Penha 2019

Samba, teatro e dança do ventre são algumas das atrações programadas para animar a Noite Franciscana, no próximo dia 26. O evento faz parte da Festa da Penha deste ano.
À primeira vista, a mistura de atrações parece inusitada, mas ela foi escolhida por ocasião do dos 800 anos da visita de São Francisco de Assis ao Sultão Al-Malik-al Kamil.
Para os organizadores da Festa da Penha, o espetáculo com diferentes expressões artísticas resgata o gesto fraterno e corajoso do santo e do sultão e a inspiração para a permanente busca pela paz, a fraternidade, o diálogo inter-religioso, a tolerância e o respeito entre todos os povos e religiões.
Os artistas se apresentarão no palco do Campinho do Convento da Penha e os ensaios estão a todo vapor. Natália Piassi, coreógrafa do grupo, conta que é uma participação inédita.
O convite para participar da Festa da Penha foi extremamente gratificante para nós. Ajuda a desmistificar a dança do ventre, que tem origem sagrada
Em respeito ao evento religioso, as meninas optaram por usar, durante a apresentação, um figurino que não mostre muito o corpo.
A apresentação das meninas se mistura à peça teatral "O Santo e o Sultão", que revive a visita de São Francisco de Assis ao sultão, como uma forma de aproximação entre cristãos e muçulmanos.
Outra parceria que promete animar e surpreender o público é a do Frei Paulo César, que vai se apresentar com a bateria da Mocidade Unida da Glória (MUG). Os músicos farão uma apresentação para homenagear Nossa Senhora da Penha.
O mestre de bateria da MUG, Carlos Magno Airam, lembra que ano passado eles já participaram da Festa da Penha e gostaram muito. Quando o convite foi feito novamente neste ano, eles não pensaram duas vezes.
“Nós tocamos com muito respeito. Nossa Senhora Penha também é conhecida como Senhora das Alegrias e o que a gente faz é levar alegria ao povo. Por isso, é uma honra participar da Festa da Penha. A gente gosta muito”, afirma.
CULTURA E FÉ
Os organizadores da Festa da Penha afirmam que a arte se insere no contexto sócio-transformador de evangelização da festa da padroeira capixaba a partir da inspiração mariana e da espiritualidade franciscana.
Para eles, é uma forma reflexão e mobilização das pessoas em torno dos desafios do mundo contemporâneo marcado pelo medo, a ganância, o ódio e o preconceito.
A Festa da Penha 2019 começa no próximo domingo (21).
PROGRAMAÇÃO
Quando: No próximo dia 26, uma sexta-feira
Horário: As apresentações começam a partir 19h30
Onde: No Campinho do Convento da Penha
Quanto: Não é necessário pagar para assistir as apresentações
Quem se apresenta: Entre outras atrações participam a bateria da MUG, a Cia de Dança Natália Piassi além do Frei Paulo César