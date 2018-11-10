Barranco cede e atinge residência em Cariacica

Um barranco desabou na manhã desta sexta-feira (9) e atingiu uma casa na Rua Manoel Coutinho, no bairro Porto de Santana, em Cariacica.
De acordo com o motorista Carlos Fernando Berthold Barcellos, de 50 anos, era por volta das 9h30, quando ele ouviu um forte barulho vindo da rua. "Eu sai correndo para ver o que tinha acontecido e vi que o barranco do vizinho tinha desabado", contou. Parte da varanda da residência foi atingida com o deslizamento. Carlos Fernando afirmou que, apesar do acidente, ninguém ficou ferido.
Na tarde desta sexta-feira (9), a reportagem do Gazeta Online entrou em contato com o Corpo de Bombeiros que, por meio de nota, informou que não foi acionado para a ocorrência.
A Defesa Civil também foi acionada pela reportagem, que informou que não há informações sobre o acidente.
