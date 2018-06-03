Boa notícia para quem deseja aproveitar o sol deste domingo (3) na praia. A maioria das praias de Vitória está própria para mergulho. É o que aponta a nova classificação de balneabilidade divulgado pela prefeitura. Dos 26 pontos avaliados na orla da Capital, 17 estão liberados. Os resultados são válidos até 7 de junho.
Balneabilidade - Vitória tem 17 praias próprias para banho
As praias do Canto, Santa Helena e Curva da Jurema, além das ilhas do Boi e do Frade, estão aptas para banho. Na praia de Camburi, só não estão liberados os pontos 2 (esquina com rua Silvino Grecco, em Jardim Camburi), 3 (150m antes do segundo píer) e 4 (esquina com avenida Adalberto Simão Nader).
INDICAÇÃO
A balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. É realizada, semanalmente, por meio da coleta de amostras de águas em 26 pontos da Capital e análise laboratorial para a avaliação do indicador coliformes termotolerantes.