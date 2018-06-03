Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Feriadão

Balneabilidade: Vitória tem 17 praias próprias para banho

As praias do Canto, Santa Helena e Curva da Jurema, além das ilhas do Boi e do Frade, estão aptas para banho

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 11:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2018 às 11:29
Praia na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Rita Benezath
Boa notícia para quem deseja aproveitar o sol deste domingo (3) na praia. A maioria das praias de Vitória está própria para mergulho. É o que aponta a nova classificação de balneabilidade divulgado pela prefeitura. Dos 26 pontos avaliados na orla da Capital, 17 estão liberados. Os resultados são válidos até 7 de junho.
Balneabilidade - Vitória tem 17 praias próprias para banho
As praias do Canto, Santa Helena e Curva da Jurema, além das ilhas do Boi e do Frade, estão aptas para banho. Na praia de Camburi, só não estão liberados os pontos 2 (esquina com rua Silvino Grecco, em Jardim Camburi), 3 (150m antes do segundo píer) e 4 (esquina com avenida Adalberto Simão Nader).
INDICAÇÃO
A balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. É realizada, semanalmente, por meio da coleta de amostras de águas em 26 pontos da Capital e análise laboratorial para a avaliação do indicador coliformes termotolerantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados