Praia na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Rita Benezath

Boa notícia para quem deseja aproveitar o sol deste domingo (3) na praia. A maioria das praias de Vitória está própria para mergulho. É o que aponta a nova classificação de balneabilidade divulgado pela prefeitura. Dos 26 pontos avaliados na orla da Capital, 17 estão liberados. Os resultados são válidos até 7 de junho.

Your browser does not support the audio element. Balneabilidade - Vitória tem 17 praias próprias para banho

As praias do Canto, Santa Helena e Curva da Jurema, além das ilhas do Boi e do Frade, estão aptas para banho. Na praia de Camburi, só não estão liberados os pontos 2 (esquina com rua Silvino Grecco, em Jardim Camburi), 3 (150m antes do segundo píer) e 4 (esquina com avenida Adalberto Simão Nader).

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