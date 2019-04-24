Avianca: cancelamentos de voos causam transtornos para capixabas

Em recuperação judicial, a Avianca devolverá 18 dos 25 aviões a partir desta segunda, cancelando diversos voos Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Avianca, que está em recuperação judicial, continuam gerando transtornos para passageiros em Vitória. Até domingo (28), 22 trechos operados pela companhia no aeroporto capixaba foram cancelados, segundo lista divulgada no site da empresa. Os cancelamentos de voos da, que está em recuperação judicial, continuam gerando transtornos para passageiros em Vitória. Até domingo (28),operados pela companhia no aeroporto capixaba foram cancelados, segundodivulgada no site da empresa.

O comerciante Wilson Pereira foi um dos afetados por esses cancelamentos. Ele e toda a família tinham passagens compradas para esta terça-feira com destino a Foz do Iguaçu, no Paraná, onde a filha dele vai se casar nesta quarta-feira (24). Eles deveriam ter embarcado as 10 horas desta terça (23), mas o voo de Vitória para São Paulo, pela Avianca, onde seria feita a conexão, foi cancelado.

Wilson afirma que comprou as cinco passagens em janeiro deste ano e que ficaram sabendo somente nesta segunda-feira (22) que o voo estava cancelado. A orientação dada pela empresa foi para que eles chegassem no aeroporto quatro horas antes do horário marcado do voo para tentar realocá-los em outra companhia.

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Moradores de Guarapari, Wilson e a família saíram de casa às 4h, chegaram no aeroporto às 5h e depois de muitas tratativas, inclusive com a participação de agentes da ANAC presentes no local, conseguiram ser realocados em um voo de outra companhia aérea. No entanto, pela demora na resolução, eles só seguirão para o destino nesta quarta-feira, dia do casamento da filha. A solução é parcial, já que segundo Wilson, ainda não tem confirmação do voo de volta para Vitória.

Questionada, a Avianca disse que não comenta casos específicos e reiterou que a empresa cumpre a resolução 400 da Anac, que trata dos direitos e deveres dos passageiros. Diz ainda que caso o voo esteja na lista e a passagem tenha sido adquirida diretamente com a companhia, a empresa entrará em contato para oferecer reembolso ou opções de reacomodação. Reforçou também que caso o voo esteja na lista, mas a passagem foi adquirida em agências ou sites de viagens, que o passageiro entre em contato diretamente com as empresas.

RECLAMAÇÕES

O Procon de Vitória informou que ainda não teve registros de reclamações sobre a Avianca, mas confirmou que pessoas que estão buscando informações junto ao órgão em caso de eventuais problemas.

Já o Procon Estadual informou que foi registrada apenas uma ocorrência contra empresa, em que uma consumidora manifestou o desejo de cancelar a passagem futura, pois com os problemas da empresa, ficou preocupada em perder o voo e ter que comprar nova passagem (com outra empresa), por um valor mais alto. A empresa foi notificada e tem prazo de 10 dias para prestar esclarecimentos.

ORIENTAÇÕES

O Procon Estadual também deu orientações de como as empresas e consumidores devem proceder nestes casos. O órgão informou que as companhias aéreas são obrigadas a reembolsar imediatamente o passageiro, se o bilhete já estiver quitado, em caso de cancelamento de voo. Se houver parcelamento da passagem no cartão de crédito, a empresa aérea terá que fazer o ressarcimento de acordo com a política da administradora do cartão. Também é direito do consumidor a remarcação do voo sem custo ou o embarque no próximo voo da mesma empresa ou de outra companhia aérea.

Além disso, o órgão deu algumas orientações para consumidores que tenham problemas similares junto à empresa:

1) acionar a empresa pelo SAC e até mesmo nos guichês de venda, registrando Protocolos de Atendimento e guardando-os;

2) registrar a ocorrência na ANAC;

3) registrar a demanda na plataforma www.consumidor.gov.br;

4) buscar os Órgãos de Defesa do Consumidor (Procons);

5) acionar o Poder Judiciário, se necessário.

Confira a lista dos voos cancelados em Vitória até domingo (28), de acordo com lista divulgada nesta segunda-feira (22)

23/04

Voo 6130 – Guarulhos x Vitória

Voo 6131 – Vitória x Guarulhos

24/04

Voo 6130 – Guarulhos x Vitória

Voo 6131 – Vitória x Guarulhos

Voo 6132 – Guarulhos x Vitória

Voo 6133 – Vitória x Guarulhos

25/04

Voo 6130 – Guarulhos x Vitória

Voo 6131 – Vitória x Guarulhos

Voo 6132 – Guarulhos x Vitória

Voo 6133 – Vitória x Guarulhos

26/04

Voo 6130 – Guarulhos x Vitória

Voo 6131 – Vitória x Guarulhos

Voo 6132 – Guarulhos x Vitória

Voo 6133 – Vitória x Guarulhos

27/04

Voo 6130 – Guarulhos x Vitória

Voo 6131 – Vitória x Guarulhos

Voo 6132 – Guarulhos x Vitória

Voo 6133 – Vitória x Guarulhos

28/04

Voo 6130 – Guarulhos x Vitória

Voo 6131 – Vitória x Guarulhos

Voo 6132 – Guarulhos x Vitória