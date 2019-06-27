Aumenta número de casos de AVC entre jovens e adolescentes

Para o cardiologista Fabiano Ribeiro, esse número é alto, levando em consideração a faixa etária. Desse total, ainda segundo informações do Ministério da Saúde, 3 mil morreram. "Esse número acende um sinal amarelo, um alerta para que possamos rastrear e acompanhar os casos nessa faixa etária", afirma.

Ele afirma ainda, que, de 15 anos pra cá, viu aumentar o número de pacientes muito jovens que apresentam AVC. O mesmo acontece com a cardiologista Patrícia Abaurre. Ela descreve que hoje os jovens estão apresentando um quadro que era mais comum de ser ver em pessoas com mais de 50 anos.

"O que a gente vê é que os jovens estão usando mais drogas, anabolizantes, bebidas alcoólicas, apresentam mais sedentarismo, o que são causas mais comuns do AVC isquêmico", descreve.

Vale explicar que existem dois tipos de AVC: o isquêmico e o hemorrágico. O primeiro é mais comum e compreende cerca de 80% dos casos. Ele acontece quando há entupimento de uma artéria, impedindo a passagem de oxigênio para células cerebrais. Essa obstrução pode acontecer devido a um trombo (trombose) ou a um êmbolo (embolia).

Já o hemorrágico tem uma incidência de 15% e ocorre quando há rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia.

PREVENÇÃO

Para o coordenador da Unidade de AVC e do Serviço de Neurologia Vascular do H ospital Estadual Central (HEC) , o neurologista José Antônio Fiorot Junior, o fato de mais pessoas terem AVC antes dos 60 anos de idade está relacionado aos hábitos de vida dos pacientes.

"Existem pessoas que estão fumando e bebendo mais cedo, não fazem atividade física e têm colesterol alto desde cedo. Esse fatores estão associados ao AVC", afirma o especialista.

Por isso, ter hábitos saudáveis ainda é a melhor forma de prevenir um Acidente Vascular Cerebral. Manter uma rotina de exercícios e alimentação saudável, além de evitar cigarro, bebidas alcoólicas e outras drogas são algumas orientação do Ministério da Saúde.