Aulas de 1ª escola cívico-militar do ES devem começar em abril em Viana

Projeção da escola cívico-militar de Viana Crédito: Prefeitura de Viana

Your browser does not support the audio element. Aulas de primeira escola cívico-militar do ES devem começar em abril em Viana

TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (9). A primeira escola cívico-militar do Estado será inaugurada em abril deste ano em Viana . As informações são do prefeito Gilson Daniel (Podemos). Ele concedeu entrevista ao Bom Dia ES, da, na manhã desta quinta-feira (9).

O prefeito informou que será publicada, ainda em janeiro, uma portaria com os critérios e documentos necessários à matrícula. O modelo será implantado em uma unidade escolar do bairro Vila Betânia e vai ofertar um total de 400 vagas, sendo 200 no turno matutino e 200 no vespertino.

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Segundo a prefeitura, o corpo docente será composto por professores qualificados para a docência no ensino fundamental, do 1º ao 9º Ano, e também por militares com formação pedagógica que preencham os requisitos necessários.

Esse é um modelo bem-sucedido no Brasil. É uma escola nova, um projeto novo desenvolvido em parceria com a Polícia Militar. Nossa meta é que as aulas comecem no início de abril. Acredito que será um modelo para que os municípios possam copiar e executar, informa o prefeito.

Projeção da escola cívico-militar de Viana, a 1ª do ES

ESTRUTURA DA ESCOLA

A escola terá uma área construída de 2.114,80 m², composto por um bloco educacional com dois pavimentos e espaço esportivo coberto. A unidade terá 10 salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, banheiros e demais espaços. A obra faz parte do Programa Municipal de Obras (PMO) e conta com um investimento de mais de R$ 4,5 milhões.

Antes de implantar a escola em sua gestão, Gilson Daniel, a secretária municipal de Educação, Luzian Belisário, e o secretário municipal de Defesa Social, Coronel Ramalho, visitaram dois colégios militares do Estado em Goiás. A comitiva de Viana esteve no Colégio da Polícia Militar de Goiás Unidade Dr. Cezar Toledo e no Colégio Hugo de Carvalho, em julho do ano passado.

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