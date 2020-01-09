Aulas de 1ª escola cívico-militar do ES devem começar em abril em Viana

Aulas de primeira escola cívico-militar do ES devem começar em abril em Viana
A primeira escola cívico-militar do Estado será inaugurada em abril deste ano em Viana. As informações são do prefeito Gilson Daniel (Podemos). Ele concedeu entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (9).
O prefeito informou que será publicada, ainda em janeiro, uma portaria com os critérios e documentos necessários à matrícula. O modelo será implantado em uma unidade escolar do bairro Vila Betânia e vai ofertar um total de 400 vagas, sendo 200 no turno matutino e 200 no vespertino.
Segundo a prefeitura, o corpo docente será composto por professores qualificados para a docência no ensino fundamental, do 1º ao 9º Ano, e também por militares com formação pedagógica que preencham os requisitos necessários.
Esse é um modelo bem-sucedido no Brasil. É uma escola nova, um projeto novo desenvolvido em parceria com a Polícia Militar. Nossa meta é que as aulas comecem no início de abril. Acredito que será um modelo para que os municípios possam copiar e executar, informa o prefeito.
Projeção da escola cívico-militar de Viana, a 1ª do ES
ESTRUTURA DA ESCOLA
A escola terá uma área construída de 2.114,80 m², composto por um bloco educacional com dois pavimentos e espaço esportivo coberto. A unidade terá 10 salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, banheiros e demais espaços. A obra faz parte do Programa Municipal de Obras (PMO) e conta com um investimento de mais de R$ 4,5 milhões.
Antes de implantar a escola em sua gestão, Gilson Daniel, a secretária municipal de Educação, Luzian Belisário, e o secretário municipal de Defesa Social, Coronel Ramalho, visitaram dois colégios militares do Estado em Goiás. A comitiva de Viana esteve no Colégio da Polícia Militar de Goiás Unidade Dr. Cezar Toledo e no Colégio Hugo de Carvalho, em julho do ano passado.