Audiência na Justiça do Trabalho de Vitória é realizada por Whatsapp

O juiz titular da 10ª Vara do Trabalho de Vitória, Luís Cláudio dos Santos Branco, realizou uma audiência atípica na última segunda-feira (20). É que, para garantir que o autor da ação pudesse concretizar acordo com a empresa acionada, foi necessário permitir que uma chamada de vídeo por meio do Whatsapp fosse feita.
O caso foi dessa forma conduzido em virtude do atraso do empregado, autor da ação, que ficou preso no engarrafamento. Como as duas partes no processo demonstraram interesse na proposta, o magistrado conduziu a audiência de conciliação pelo aplicativo, em menos de trinta minutos.