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Novos tempos

Audiência na Justiça do Trabalho de Vitória é realizada por Whatsapp

O caso foi conduzido desta forma em virtude do atraso do empregado, autor da ação, que ficou preso no engarrafamento
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

24 mai 2019 às 21:22

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 21:22

Audiência em Vitória foi feita por chamada de vídeo do Whatsapp Crédito: Pixabay
O juiz titular da 10ª Vara do Trabalho de Vitória, Luís Cláudio dos Santos Branco, realizou uma audiência atípica na última segunda-feira (20). É que, para garantir que o autor da ação pudesse concretizar acordo com a empresa acionada, foi necessário permitir que uma chamada de vídeo por meio do Whatsapp fosse feita.
O caso foi dessa forma conduzido em virtude do atraso do empregado, autor da ação, que ficou preso no engarrafamento. Como as duas partes no processo demonstraram interesse na proposta, o magistrado conduziu a audiência de conciliação pelo aplicativo, em menos de trinta minutos. 
> Justiça manda soltar advogado que ameaçou colega de profissão no ES

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