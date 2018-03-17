Associações pedem suspensão da Linha Verde em Vitória

Linha Verde foi instalada na Avenida Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira

As associações de moradores de Jardim Camburi, Mata da Praia e Bairro República fizeram uma nota pública pedindo a suspensão da Linha Verde na Avenida Dante Michelini, que foi implantada na última segunda-feira (12), em Vitória. A nota foi compartilhada nas redes sociais na noite desta sexta-feira (16).

Na publicação, as associações pontuam que a faixa exclusiva para os ônibus foi implantada sem diálogo com as comunidades diretamente impactadas com a iniciativa. A nota também destacou que o trânsito na Avenida Dante Michelini, sentido Serra, não sofria com engarrafamentos, possuindo, na avaliação das associações, boa fluidez tanto para os veículos particulares quanto coletivos, não demandando intervenção do poder público.

Com a implantação da Linha Verde, as associações apontaram que um trânsito intenso tem se formado. O grande pico de engarrafamento que costumeiramente ficava situado na região próxima ao Shopping Vitória se estendeu por toda a Praia do Canto, chegando até a Ponte de Camburi.

O presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, Enock Sampaio Torres, explicou que a nota foi feita com base em uma reunião realizada na quinta-feira (15). Segundo ele, as associações vão tentar conversar com a Prefeitura de Vitória na semana que vem para que o projeto seja reavaliado.

Temos recebendo todos os dias muitas reclamações. Isso aí é um negócio que a gente já esperava. A Linha Verde tem que vir para contribuir e não para prejudicar. Ela está aumentando o tempo das pessoas no trânsito. Vamos tentar dialogar com a Prefeitura, aí depois vamos ver qual será o próximo passo, explicou.

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