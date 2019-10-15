As lições do professor ameaçado de morte que virou o jogo no ES

Eles juntavam duas, três turmas, levavam para sala de informática e faziam a homenagem. Liam cartas com cada depoimento. Uma menina me entregou um cordão que era do pai dela. Ela disse que, depois que o pai morreu*, eu fui essa pessoa que supriu esse vazio nela. Então ela estava me entregando esse colar em homenagem a esse novo pai que ela fez na escola. Foi minha aluna por quatro anos. Falei que ela estava se desfazendo do colar que era uma preciosidade para ela. Ela respondeu: não professor, estou te entregando. Eu falei: 'Hoje acaba o seu luto', e ela respondeu que sim. Essa homenagem final foi surpresa. Eles me levaram para uma sala de aula para ficar no lugar de um professor. Tô vendo gente saindo e entrando. Imaginei que fosse mais uma turma preparando alguma festinha. Depois a coordenadora chegou falando que teria que levar a minha turma para uma prova de Matemática, uma olimpíada. Eles foram saindo, eu fiquei na minha. Quando eu saí, o corredor lotado, entupido de menino. Falei: 'O que é isso?'. Eles começaram a me aplaudir, entrei no corredor e desabei. Fui chorando até a quadra (risos). *Ao conversar novamente com a aluna, o professor soube que o pai a abandonou. Ele morreu afetivamente para ela, não fisicamente.