Aracruz e Guarapari ainda têm incêndios em áreas de turfa

Desde sábado (02), o Corpo de Bombeiros trabalha para conter as chamas provocadas por dois incêndios em áreas de turfa nas regiões Aracruz e Guarapari. Os locais foram apontados como os causadores da fumaça que incomoda moradores da Grande Vitória nos últimos dias. Ainda nesta quarta-feira (06), os focos estão sendo reduzidos gradativamente e as áreas precisaram ser isoladas para facilitar o trabalho da equipe de bombeiros.
Em Aracruz, o incêndio está localizado em uma mata nativa de Santa Cruz e pode ter origem criminosa, com característica de ação pessoal. A turfa foi descoberta pelos bombeiros no sábado (02) enquanto faziam sobrevoo pela área.
Já em Guarapari, a área atingida fica em Jabuticabal e não há previsão para o término dos trabalhos.