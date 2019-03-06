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Aracruz e Guarapari

Aracruz e Guarapari ainda têm incêndios em áreas de turfa

Os focos estão sendo reduzidos gradativamente e as áreas precisaram ser isoladas para facilitar o trabalho da equipe de bombeiros

Publicado em 06 de Março de 2019 às 20:09

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

06 mar 2019 às 20:09
Incêndio em área de turfa em Aracruz Crédito: Mainon da Silva/ VC no ESTV
Desde sábado (02), o Corpo de Bombeiros trabalha para conter as chamas provocadas por dois incêndios em áreas de turfa nas regiões Aracruz e Guarapari. Os locais foram apontados como os causadores da fumaça que incomoda moradores da Grande Vitória nos últimos dias. Ainda nesta quarta-feira (06), os focos estão sendo reduzidos gradativamente e as áreas precisaram ser isoladas para facilitar o trabalho da equipe de bombeiros.
Em Aracruz, o incêndio está localizado em uma mata nativa de Santa Cruz e pode ter origem criminosa, com característica de ação pessoal. A turfa foi descoberta pelos bombeiros no sábado (02) enquanto faziam sobrevoo pela área.
Já em Guarapari, a área atingida fica em Jabuticabal e não há previsão para o término dos trabalhos.
> Bombeiros descobrem incêndio causador de fumaça na Grande Vitória

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