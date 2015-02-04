Aprenda a montar um sistema que reaproveita a água da máquina de lavar

A crise hídrica que afeta todo Brasil trouxe novamente a preocupação da população com a economia. O desperdício de água com o uso doméstico vai além dos já condenáveis "lavar a calçada" ou "deixar a torneira aberta". Tarefas simples, como lavar roupa, causam um enorme desperdício que as vezes passam despercebidos.

No Brasil, os modelos de máquina de lavar, por exemplo, variam de 3 a 17 quilos, com consumo de até 200 litros de água por ciclo. Pensando nisso, a estudante de arquitetura de Fortaleza, no Ceará, Lanna Ribeiro, de 28 anos, desenvolveu um sistema simples para reutilizar a água da máquina de lavar para usos menos nobres, como lavagem de áreas e carros.

A estudante explica que a ideia começou com uma curiosidade em saber quanto de água a maquina desperdiçava. "Eu fui colocando essa água em baldes e vi que deu muita água, mesmo na opção mínima da lavadora, então comecei a pesquisar para fazer esse reservatório", conta.

O custo para produzir o próprio reservatório fica em torno de R$ 150 à R$ 200 (cálculo feito com o preço dos materiais procurados em casas especializadas na Grande Vitória), dependendo do preço de cada material, que pode ser facilmente encontrado em casas de material de construção.

Aprenda a fazer o reservatório de reutilização de água da lavadora:

Reaproveitamento inteligente

Já a engenheira de produção civil Clarice Melo toma outras atitudes quanto à economia de água. Na casa onde mora, em Cariacica, há um sistema de reaproveitamento de água da chuva, que utiliza para fins "menos nobres".

"O ideal é ter um sistema que descarte a chuva inicial, que possui mais sujeira do telhado, e daí essa água pode ter muito mais uso, como toneiras de tanque, descargas e todo uso não potável', explica.

De acordo com a engenheira, "um telhado com área de cerca de 165m², considerando uma precipitação média de 75mm, armazena até 12.375 litros por 15 dias, considerando um consumo diário de 750 litros".

Além disso, Clarice lista outras possibilidades de reutilização de água que facilitam a vida e, o mais importante, economizam tanto água quanto dinheiro, já que tomando essas medidas a conta sem dúvida fica mais barata.

1 - Água do ar condicionado: