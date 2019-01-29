Apostador de Colatina leva R$ 180 mil na Lotofácil

As dezenas sorteadas foram: 01-03-05-07-08-10-12-13-14-16-17-18-20-23-25.
Além dele, mais seis sortudos levaram uma bolada para casa.
Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 23:05
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