Apostador de Cariacica ganha quase meio milhão de reais na Lotofácil

Já está institucionalizado: o Espírito Santo virou a terra dos ganhadores da Lotofácil. Depois de São Mateus, Aracruz e Serra, chegou a vez de um apostador de Cariacica faturar quase meio milhão de reais na loteria.
No concurso 1927 realizado na noite desta segunda-feira (10), em São Paulo, quatro apostadores levaram o prêmio principal: um de Cariacica, um de Recife, um de Foz do Iguaçu e outro do Rio de Janeiro.
Cada sortudo vai levar para casa R$ 466.003,81, por terem acertado 15 dezenas. Os números sorteados foram: 01, 02, 04, 05, 08, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23 e 24.
Quem acertou 14 dezenas, levará R$ 1.001,64; 13 acertos: R$ 25; 12 acertos: R$ 10; e 11 acertos: R$ 5.
Esse é o quarto prêmio que sai para o Espírito santo em pouco mais de uma semana. Nas redes sociais, já tem gente brincando que o prêmio só está descendo pelas cidades, após ter começado em Aracruz, subido para São Mateus, descido para a Serra e agora chegar a Cariacica.