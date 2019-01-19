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Aposta feita no ES leva mais R$ 220 mil na Lotofácil

Os números sorteados foram 01-02-03-04-05-08-09-11-13-14-17-18-21-22-25

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 23:08

Publicado em 

18 jan 2019 às 23:08
Apostador de Vila Velha ganhou quase R$ 800 mil na Lotofácil Crédito: Reprodução
Um apostador de Marilândia, região Noroeste do Estado, levou a bolada de R$ 220.724,88 no concurso 1765 da Lotofácil.
Os números sorteados na noite desta sexta-feira (18) foram 01-02-03-04-05-08-09-11-13-14-17-18-21-22-25.
> Resultado do Enem é divulgado pelo Inep

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