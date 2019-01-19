Aposta feita no ES leva mais R$ 220 mil na Lotofácil

Um apostador de Marilândia, região Noroeste do Estado, levou a bolada de R$ 220.724,88 no concurso 1765 da Lotofácil.
Os números sorteados na noite desta sexta-feira (18) foram 01-02-03-04-05-08-09-11-13-14-17-18-21-22-25.
Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 23:08
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