Aposta de Guarapari leva mais de R$ 225 mil na Lotofácil Crédito: Reprodução

Uma aposta de Guarapari foi uma das ganhadoras do sorteio da Lotofácil realizado nesta sexta-feira (21). O sortudo acertou os 15 números: 01, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24, e vou o prêmio de R$ 225.578,08.

O prêmio do concurso de número 1830 foi de R$ 1,5 milhão. Dos ganhadores, 7 apostas acertaram os 15 números e levaram R$ 225.578,08.

Além de Guapari, as apostas demais foram feitas nas cidades de Parintins (AM), Santana (AP), Contagem (MG), Lavras (MG), Carazinho (RS) e São Lourenço do Oeste (SC). Outros 682 apostadores acertaram 14 números levaram R$ 1.017,72. Ainda tiveram prêmios de R$ 20 para 18.583 apostas, que acertaram 13 números; R$ 8 para 196.603 apostas que tiveram 12 acertos; e 997.067 apostadores ganharam R$ 4, com 11 acertos.