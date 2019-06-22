Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sortudo

Aposta de Guarapari leva mais de R$ 225 mil na Lotofácil

A aposta acertou as 15 números do sorteio

Publicado em 22 de Junho de 2019 às 00:59

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

22 jun 2019 às 00:59
Aposta de Guarapari leva mais de R$ 225 mil na Lotofácil Crédito: Reprodução
Uma aposta de Guarapari foi uma das ganhadoras do sorteio da Lotofácil realizado nesta sexta-feira (21). O sortudo acertou os 15 números: 01, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24, e vou o prêmio de R$ 225.578,08. 
O prêmio do concurso de número 1830 foi de R$ 1,5 milhão. Dos ganhadores, 7 apostas acertaram os 15 números e levaram R$ 225.578,08. 
Além de Guapari, as apostas demais foram feitas nas cidades de Parintins (AM), Santana (AP), Contagem (MG), Lavras (MG), Carazinho (RS) e São Lourenço do Oeste (SC). Outros 682 apostadores acertaram 14 números levaram R$ 1.017,72. Ainda tiveram prêmios de R$ 20 para 18.583 apostas, que acertaram 13 números; R$ 8 para 196.603 apostas que tiveram 12 acertos; e 997.067 apostadores ganharam R$ 4, com 11 acertos. 
> Mega-Sena e Lotofácil: em um ano e meio, 20 capixabas ficaram milionários
O próximo sorteio está previsto para a próxima segunda-feira (24). A estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uso reduzido do chatGPT nas empresas
IA e revisão de textos: apoio ou risco ético-estético?
Termos "six seven" e "farmar aura" se popularizaram nas redes sociais
‘Six seven’ e ‘farmar aura’: a nova onda de memes que ninguém explica
Feirão de Seminovos terá 19 lojistas e 2 mil veículos regularizados
Feirão de Seminovos vai ter mais de 2 mil veículos no Pavilhão de Carapina de quinta (23) a domingo (26)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados