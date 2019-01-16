Após receber ameaça de processo, prefeito de Baixo Guandu critica Renova

O prefeito Neto Barros, de Baixo Guandu Crédito: TV Gazeta | Heriklis Conceição

O prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros (PCdoB), confirmou o recebimento de uma carta da Fundação Renova, avisando que a entidade iria processá-lo pelo que disse durante a 33ª Reunião Ordinária do Comitê Interfederativo, realizada nos dias 17 e 18 de dezembro do ano passado. As críticas teriam sido feitas devido às reparações em decorrência da tragédia envolvendo o Rio Doce.

De acordo com Neto Barros (PCdoB), o envio da carta é uma tentativa de amedrontar toda a população da cidade. “Se fazem uma intimidação desse tipo com o prefeito, imaginem o que deve acontecer nos escritórios de atendimento aos atingidos”, afirmou. “A Renova deveria se preocupar em mostrar para os cidadãos o que está fazendo para melhorar a vida das vítimas”, ressaltou.

Segundo ele, a Fundação ainda não pagou os gastos que o município teve em 2015 com a mudança de captação e tratamento de água necessária para abastecer a população, após o rompimento da barragem em Mariana (MG). “Todo mundo que mora aqui em Baixo Guandu foi atingido, mas eles consideram apenas 5 mil pessoas”, informou. “Nós vamos continuar lutando para que cumpram a legislação ambiental”, disse.

RESPOSTA

Em nota, a Fundação Renova esclareceu que a carta endereçada ao prefeito de Baixo Guandu serviu para manifestar a discordância com os termos usados por ele na 33ª reunião do Comitê Interfederativo. E que negociou, em conjunto com as prefeituras e a Câmara Técnica, a definição de uma metodologia para viabilizar o ressarcimento dos gastos extraordinários, ainda que estes não tenham sido comprovados por 90% dos municípios.