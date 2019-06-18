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ONDE CARRO CAIU

Após obra para fechar cratera, rua de Vitória será liberada em julho

A previsão inicial era de que a intervenção fosse durar apenas 15 dias, porém o manilhamento e a caixa de concreto danificada fizeram o prazo aumentar, de acordo com a prefeitura

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 21:18

Publicado em 

17 jun 2019 às 21:18
Obras na rua Graciano Neves Crédito: Patrícia Scalzer
Um mês após a interdição da Rua Graciano Neves, na Cidade Alta, em Vitória, por causa de um buraco que
abriu no asfalto e engoliu parte de um carro
, o local continua com acesso interrompido para veículos. A previsão, agora, é que a via esteja totalmente liberada apenas no próximo mês. O rompimento de uma adutora e a troca de caixas de rede de drenagem atrasaram a conclusão das obras, de acordo com a Prefeitura de Vitória.
Após obra para fechar cratera, rua de Vitória será liberada em julho
> Plano de macrodrenagem prevê 10 estações de bombeamento em Vila Velha
O secretário da Central de Serviços, Nathan Medeiros, explicou que era previsto concluir os serviços em 15 dias após a quebra do asfalto, com troca de 40 metros de manilhamento. Porém, uma adutora da Cesan se rompeu e o serviço precisou esperar até que a companhia executasse os reparos necessários.
Caixa de concreto danificada
Medeiros explicou que o manilhamento já foi trocado e a obra da Cesan concluída, entretanto, verificou-se que duas caixas de manutenção de rede de drenagem precisavam ser trocadas. “Quando levantamos a tampa para encaixar as manilhas, percebemos que as duas caixas estavam totalmente danificadas e precisavam ser refeitas. É uma outra obra, não é mais a obra da troca das manilhas”, disse.
Esse trabalho é mais complexo, pois, é necessário esperar cerca de 20 dias para o concreto da caixa secar para depois receber a tampa. Por conta disso, a previsão é que a via seja totalmente liberada em julho. Antes disso, parte da rua será liberada, mas apenas para veículos pequenos.
Obras na rua Graciano Neves Crédito: Patrícia Scalzer
Quem precisa passar pela Graciano Neves reclama da demora. O contador Fábio Costa destacou que está passando por um desvio para acessar a parte alta da via. “Tem uma rota alternativa, mas só passa carro pequeno, é muito ruim, espero que a obra termine logo”, contou.
Passarelas no Contorno: somente duas das oito previstas funcionam
O funcionário público Nestor Lima acabou tendo prejuízos com as obras. A calçada da casa dele foi danificada. “Quebraram um pedaço da minha calçada cidadã. O caminhão é tão grande que não consegue fazer a curva sem subir na calçada”.
De acordo com o secretário da Central de Serviços, após a conclusão das obras, uma equipe da prefeitura irá consertar a calçada danificada.

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