Após incêndio, aulas são suspensas nesta sexta e sábado na Ufes

Incêndio destruiu subestação de energia localizada na Ufes Crédito: Vitor Jubini

A Administração Central da Ufes comunica que, devido ao incêndio ocorrido na subestação de energia do campus de Goiabeiras, todas as atividades acadêmicas e administrativas do campus estão suspensas nesta sexta-feira (03) e neste sábado (04).

O incêndio ocorreu no final da manhã desta sexta-feira e provocou a interrupção do fornecimento de energia em todo o campus. O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado e encontra-se no local. A Ufes informou que ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

EXPLOSÃO E INCÊNDIO

Um incêndio atingiu a rede elétrica e a vegetação na região da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) no final da manhã desta sexta-feira (3). Por causa do risco, os bombeiros orientaram alunos e servidores a evacuar a universidade. O mesmo pedido foi feito pela instituição em comunicado interno.

De acordo com informações da Ufes, houve uma explosão em uma subestação de energia, que fica próximo ao centro de Educação Física e da Ponte da Passagem, que deixou o Campus de Goiabeiras sem luz.

CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros afirmou, em nota, que o fogo começou na rede elétrica, atingiu um transformador, se expandiu para a vegetação e alcançou o laboratório de química da Ufes. A área é pequena, não há risco de propagação para outras partes do campus e o local foi evacuado para dar mais segurança aos alunos dos prédios próximos.