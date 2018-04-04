Após briga por parque, prefeitura cria mais espaços para tecnologia

Fábrica de Ideias, em Jucutuquara, deve ser ocupada por empresas que estão iniciando suas atividades Crédito: Marcelo Prest - GZ

Após uma disputa que ainda não terminou envolvendo a área do Parque Tecnológico e a definição do uso do solo da região  se vai ser exclusivo para empresas ou com residências , a Prefeitura de Vitória resolveu ampliar os espaços na cidade para as empresas do setor. Criou a chamada Ilha Criativa, com alternativas de expansão para a área de tecnologia e inovação.

Agora, além dos 332 mil m2 destinados ao Parque Tecnológico na Região de Goiabeiras, serão disponibilizadas para as empresas de tecnologia e inovação a Fábrica de Ideias, em Jucutuquara, e a região do Centro. A informação foi confirmada pelo prefeito Luciano Rezende, que se reuniu ontem com empresários e representantes do setor. O objetivo é criar um ambiente favorável a estas empresas, o que vai ao encontro da nova matriz de desenvolvimento da cidade, focada em turismo, serviços, comércio, inovação e tecnologia e atividades humanas, explicou.

ESPAÇO

A proposta é que os quase 11 mil m2 da Fábrica de Ideias sejam ocupados pelo setor, com incubadoras de empresas, laboratórios, business center. Lá seria destinado a empresas que estariam iniciando a sua trajetória.

Trabalho que seria feito em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). É um espaço que já está pronto e poderá ser ocupado em breve pelas empresas, relatou Fabrício Gandini, secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação.

Ele relata que a prefeitura se prepara para investir mais R$ 6 milhões, oriundos de um financiamento obtido junto à Caixa, e que será destinado a infraestrutura do prédio da Fábrica de Ideias.

Em paralelo, outra alternativa para o setor veio com as mudanças propostas no novo Plano Diretor Urbano (PDU), votado no final do mês passado na Câmara dos Vereadores. A novidade é que ele traz novos incentivos para as empresas de tecnologia se instalarem no Centro.

Atualmente, segundo o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, as empresas contam com incentivos fiscais. Com o novo PDU vão ter agora facilidades para se estabelecerem na região, por exemplo, com atividades liberadas até em um apartamento, explicou.

Na região, explica ainda, poderiam ser instaladas empresas que já estão em uma fase após período de incubação, com interesse em se estabelecer em um local próprio.

Por último haveria ainda o espaço destinado ao Parque Tecnológico, na Região de Goiabeiras, alvo de disputa ferrenha entre os empresários da tecnologia, o município e o proprietário de parte da área, o Grupo Dadalto.

Gandini garante que a cidade não abriu mão do espaço e que mantém a proposta de que a área deve ser destinada para uso exclusivo das empresas. O diálogo permanece, assinala ao se referir as mudanças no projeto promovidas pelos vereadores, favoráveis ao uso misto.

FUTURO

Os três espaços, avalia o secretário, vão ajudar a incentivar as empresas de tecnologia e inovação a investirem em Vitória. Nos reunimos com os empresários do setor e com o Ifes para apresentar o espaço e já recebemos até uma proposta do Sindicato das Empresas de Informática do Espírito Santo (Sindinfo), interessados na ocupação imediata, relata.

Segundo o prefeito Luciano Rezende, a expectativa é de que os projetos desenvolvidos contemplem os alunos da rede pública e as comunidades ao redor da Fábrica de Ideias.

EMPRESAS APROVAM AS NOVAS ÁREAS

Luciano Raizer, presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Espírito Santo (Sindinfo) assinala que as empresas de tecnologia precisam de um ecossistema favorável para que o setor prospere, algo que pode ser obtido com as mudanças propostas pela prefeitura. O nosso negócio precisa de adensamento do conhecimento. Sozinho não faço nada, precisamos da interação entre empresas. E os novos espaços vão favorecer esta troca de informações, avaliou.

No caso da Fábrica de Ideias, segundo Raizer, outro ponto favorável é a presença do Ifes. É bom para as empresas terem os laboratórios de pesquisas e a incubadora do Ifes próxima. O que só favorece a troca de conhecimento. E hoje (ontem) já manifestamos ao prefeito Luciano Rezende a nossa intenção de ocupar o espaço.

Em relação ao Centro de Vitória, ele relata que muitas empresas de tecnologia já estão presentes no bairro. Mas as empresas não abrem mão do uso exclusivo para o Parque Tecnológico de Goiabeiras.

ESTRUTURA DA FÁBRICA DE IDEIAS PODERÁ SER OCUPADA DE GRAÇA

O espaço da Fábrica de Ideias poderá ser cedido, gratuitamente, ao empresário do setor de tecnologia. Mas ele terá que cumprir metas estabelecidas pelo município, como explica o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling. Em contrapartida, por exemplo, vão ter que entregar qualificação profissional, geração de empregos, desenvolver projetos para gestão do município, relata.

A proposta faz parte da nova política de inovação da cidade, que será lançada nos próximos dias. Ela contempla a construção de espaços inovadores, política de incentivos fiscais e financeiros. São facilidades para que o empreendedor se instale em Vitória e com sua atividade ajude a recompor as receitas da cidade, explica Krohling.

Os detalhes serão avaliados nos próximos quinze dias, quando será desenvolvido o projeto que estabelece as regras de ocupação do prédio. A expectativa é de que as empresas possam começar a se instalar em cerca de 90 dias.

Para recuperar o prédio que hoje abriga a Fábrica de Ideias o município investiu R$ 25 milhões. Mas R$ 6 milhões vão ser agora destinados à instalação da infraestrutura.

AS ÁREAS TECNOLÓGICAS

FÁBRICA DE IDEIAS

Mais rápido

Os quase 11 mil m2 da Fábrica de Ideias já estão praticamente prontos e podem ser ocupados por incubadoras de empresas, laboratórios e business center. Lá seria destinado a empresas iniciando a sua trajetória.

CENTRO

Mudanças

O bairro já vem sendo ocupado por empresas de tecnologia que contam com incentivos fiscais. Mas agora, com a mudança do PDU, vão ter incentivos para se estabelecerem, como facilidades na liberação de várias atividades.

PARQUE TECNOLÓGICO

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