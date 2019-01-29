Apartamento pega fogo no Centro de Vitória

Um apartamento do edifício Caramuru, no Centro de Vitória, pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (29). O imóvel fica no terceiro andar e o fogo começou em um ferro de passar roupas, que foi esquecido ligado. Ninguém ficou ferido.
A síndica do edifício, Ubiraci Bittencourt, disse que um casal de idosos mora no apartamento, mas não havia ninguém no local. "Eles não estavam em casa, a senhora estava na casa da filha e nem ficou sabendo do incêndio. O genro dela, que trabalha aqui perto, acompanhou o trabalho de combate às chamas", contou.
Como não havia ninguém em casa, a porta teve de ser arrombada para o trabalho do Corpo de Bombeiros. O fogo ficou restrito ao quarto e da rua dava para ver a fumaça saindo pela janela.
Por causa da ocorrência, a Rua Doutor Azambuja, na lateral do edifício, precisou ser interditada em uma parte.
Com informações de Patrícia Scalzer