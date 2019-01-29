Apartamento pega fogo no Centro de Vitória

A síndica do edifício, Ubiraci Bittencourt, disse que um casal de idosos mora no apartamento, mas não havia ninguém no local. "Eles não estavam em casa, a senhora estava na casa da filha e nem ficou sabendo do incêndio. O genro dela, que trabalha aqui perto, acompanhou o trabalho de combate às chamas", contou.