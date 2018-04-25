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Saúde

Anvisa proíbe fabricação e venda suplemento alimentar produzido no ES

Suplemento Alimentar Glucosamina + Condroitina não possui registro, notificação ou cadastro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 14:13
Suplemento proibido pela Anvisa Crédito: Reprodução/Internet
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso de todos os medicamentos fabricados pela empresa Natusflora Indústria e Com. Importação e Exportação Ltda., localizada no município da Serra, no Espírito Santo, incluindo o Suplemento Alimentar Glucosamina + Condroitina. A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (25).
A Anvisa também determinou a apreensão e inutilização, em todo o território nacional, de todas as unidades desses medicamentos disponíveis no mercado.
De acordo com a publicação, a resolução se deu depois de comprovada a divulgação do medicamento denominado Suplemento Alimentar Glucosamina + Condroitina, que não possui registro, notificação ou cadastro na Anvisa. A empresa, segundo o documento, também não possui autorização de funcionamento na Agência.
O OUTRO LADO
Na manhã desta quarta-feira (25), a equipe do Gazeta Online procurou a empresa por meio de dois telefones disponíveis na internet, mas ninguém atendeu as ligações. 

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