Anvisa proíbe fabricação e venda suplemento alimentar produzido no ES

Suplemento proibido pela Anvisa Crédito: Reprodução/Internet

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso de todos os medicamentos fabricados pela empresa Natusflora Indústria e Com. Importação e Exportação Ltda., localizada no município da Serra, no Espírito Santo, incluindo o Suplemento Alimentar Glucosamina + Condroitina. A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (25).

A Anvisa também determinou a apreensão e inutilização, em todo o território nacional, de todas as unidades desses medicamentos disponíveis no mercado.

De acordo com a publicação, a resolução se deu depois de comprovada a divulgação do medicamento denominado Suplemento Alimentar Glucosamina + Condroitina, que não possui registro, notificação ou cadastro na Anvisa. A empresa, segundo o documento, também não possui autorização de funcionamento na Agência.

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