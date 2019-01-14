Ano vai, ano vem, obras continuam atrasadas no Espírito Santo

Com 85% da terraplanagem concluída, a duplicação de um trecho da BR 262 passa por impasse Crédito: Marcelo Prest

Na chegada de mais um ano é comum que as esperanças se renovem, e também as promessas. Dezenas de obras que deveriam ter sido concluídas em 2018, conforme anunciado em reportagens de A GAZETA (veja quadro na página 4), viraram o calendário cercadas de tapumes, concreto à mostra ou mesmo permanecem no papel. Nada novo neste novo ano.

E, assim, 2019 também começa com a expectativa de ver finalizadas inúmeras obras, como a Avenida Leitão da Silva, em Vitória, cujo prazo vem sendo prorrogado desde 2015. Até um trecho que deveria ter sido liberado ao tráfego de veículos em dezembro, entre a Rua das Palmeiras e a Eletromil, ficou para este ano. “As chuvas atrapalharam”, justificou a equipe da gestão passada do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), em nota. A obra completa ficará pronta, se não houver mais uma mudança no cronograma, no segundo semestre. Era a promessa do antigo governo e está entre as prioridades do atual.

Chuvas

Também o período chuvoso foi uma das justificativas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para mudar o planejamento da duplicação de um trecho de sete quilômetros da BR 262, do trevo de Paraju (Domingos Martins) a Marechal Floriano, que deveria ter sido concluída em 2018 mas, em meados do ano, teve o prazo jogado para 2019. “O primeiro prazo foi estipulado pelo Dnit (sede), mas foi considerado arrojado demais para a complexidade da obra”, explica a assessoria do órgão no Estado.

Mas com a terraplanagem 85% concluída, agora está “praticamente parada”, segundo o governador Renato Casagrande, por conta de uma questão técnica que precisa ser resolvida entre o Dnit, o Tribunal de Contas da União e as empresas que fazem parte do consórcio. A situação deve ser esclarecida esta semana em uma reunião em Brasília e as obras voltarão a andar quando o impasse for solucionado.

Na BR 101, a concessionária responsável pela duplicação – Eco101 – conseguiu entregar no segundo semestre de 2018 as obras de João Neiva e Ibiraçu, no Norte, após atrasos sucessivos. Mas o Contorno de Iconha, no Sul, que também já havia sido prometido mais de uma vez, agora está programado para o primeiro trimestre deste ano.

“Mais de 90% das intervenções previstas estão concluídas. Foram finalizados os dois viadutos do trecho (um na interseção norte e outro na interseção sul), interceptando a atual BR 101. Também já está finalizada a ponte sobre o Rio Iconha, que se encontra na metade do contorno”, cita a concessionária, em nota, também atribuindo parte do atraso ao volume de chuvas na região que, no ano passado, foi acima da média.

Projeto

Mas não são apenas obras de vias em atraso. Há escolas, unidades de saúde e ruas a serem pavimentadas causando prejuízo aos cofres públicos e, sobretudo, à população.

Professor da Ufes e doutor em Urbanismo, Marco Romanelli aponta uma série de fatores para os recorrentes atrasos em obras públicas. “Somos um país pobre, então nossas obras demoram a começar e a terminar porque, muitas vezes, não há dinheiro. Mas também atrasam por deficiências de projeto, quando deixam de antecipar muitas coisas facilmente previsíveis.”

Romanelli diz que a legislação permite começar as obras públicas com projeto básico que, segundo ele, prevê quase nada.

“A desculpa é que detalhar o projeto é caro, demora, e aí começam de qualquer jeito. Então, se não for por simples falta de recursos, as obras atrasam porque não sabem fazê-las direito. Assim, os cidadãos têm que esperar mais e pagar muito mais por elas. E há ainda um grupo de pessoas menos honestas que prefere que assim seja, porque as indefinições de projeto levam a emergências falsas que encobrem os superfaturamentos.”

Questionado sobre punições, o professor volta a criticar a atual legislação. “Sanções só acontecem no final, depois que tudo dá errado”, finaliza.

RODOVIA DO CONTORNO TERÁ REPAROS

Novas obras e serviços estão previstos para 2019, incluindo a recuperação da via Além de finalizar o que estava programado para o ano passado, 2019 também será para iniciar e concluir novas obras e ainda ampliar serviços. É o que prometem prefeituras e órgãos públicos. Na lista, melhorias da Rodovia do Contorno, mais bicicletas para alugar na Capital e novos trechos de duplicação da BR 262.

Na Região Metropolitana, o Contorno de Vitória – mais conhecido como Rodovia do Contorno e que corta bairros da Serra e de Cariacica – começou a receber reparos emergenciais, porém há um plano de recuperação mais duradouro. A rodovia agora está sob a gestão da Eco101, após deliberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que está na fase final de elaboração de projeto para recuperação da via.

“A recuperação total deve ter um custo total de R$ 77 milhões. A obra contempla a recuperação estrutural do pavimento em ambos os sentidos, revitalização da sinalização, implantação de tachas refletivas, adequação nos sistemas de drenagem, recuperação de barreiras rígidas , recuperação estrutural de pontes e viadutos”, relaciona a concessionária, em nota.

Também serão implantadas na rodovia sete passarelas, além das duas já existentes, em locais com maior fluxo de pessoas e elevados índices de atropelamento.

Já o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) prevê a conclusão da primeira fase da duplicação da BR 262, até maio, e o início de pelo menos mais uma etapa, de 15 quilômetros, ao longo do próximo ano. Os projetos básico e geométrico já foram aprovados.

Em Vitória, a expectativa é ampliar o serviço de compartilhamento de bicicletas. A prefeitura está buscando parceiros na iniciativa privada para implantar novas estações da Bike Vitória neste ano, uma vez que a demanda aumentou. Em 2018, havia 25 mil ciclistas a mais do que no final de 2017.

Também está no planejamento, a implantação de um anel cicloviário para permitir aos ciclistas dar a volta na ilha. Para tanto, estão sendo ampliadas as ciclovias e ciclofaixas. No ano passado, foram implantados três quilômetros na Avenida Adalberto Simão Nader, pela Infraero, e outros 600 metros começaram na Rua da Grécia, no Barro Vermelho.

OBRAS

Ficaram para 2019

BR 101 - A Eco101 informa que estão em andamento as obras de implantação do Contorno de Iconha, já em pista duplicada, com previsão de entrega para o primeiro trimestre, e o trecho de Viana até Guarapari (km 305 ao km 335), previsto para ser entregue ao longo do ano. Também estão em andamento as obras para implantação de oito passarelas, interseção do km 302, interseção do km 298, todas com previsão de conclusão para o final do primeiro semestre.





BR 262 - O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está realizando a primeira etapa da duplicação, que compreende o trecho entre o km 49 – próximo ao zoológico de Marechal Floriano – e o km 56 – no trevo de Paraju (Domingos Martins), totalizando sete km de rodovia a serem duplicados. A obra está quase parada, aguardando a resolução de um impasse entre o Tribunal de Contas da União, o Dnit e o consórcio de empresas.

Leitão da Silva - A avenida, um dos principais eixos de ligação de Vitória, deveria ter sido concluída em 2015. Depois, teve prazos em 2016, 2017 e duas vezes no ano passado. Agora, é o segundo semestre deste ano, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES).

José Sette - Também segundo o DER, um trecho de 4,85 quilômetros da avenida (até a subida de Tucum), em Cariacica, deverá ser entregue neste mês.

Alice Coutinho - A avenida, também chamada de Corredor Sudeste, vai fazer a ligação da BR 262 à Rodovia Leste-Oeste. São 3,07 quilômetros de via, cujas obras de implantação e macrodrenagem devem ser concluídas no final do ano, de acordo com o DER-ES.

Escola Aristóbulo Barbosa Leão - Da rede estadual, na Serra, a unidade teve as obras paralisadas em 2014, quando o contrato foi rescindindo, e não foram mais retomadas. Um convênio com a iniciativa privada previa a entrega de um projeto para a reforma da escola até o final do ano passado, mas o prazo foi estendido para 2019.

Terminais rodoviários - Foram prometidos R$ 7,1 milhões para reforma de terminais do Transcol (Laranjeiras, Jardim América, São Torquato e Jacaraípe) no ano passado, mas as intervenções começaram quando deveriam estar terminando, segundo o cronograma inicial. Agora, as obras devem ser concluídas ao longo do semestre, dependendo da unidade.

Melhoria da iluminação - Em Vitória, nos bairros Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo, Bento Ferreira, Jucutuquara, Cruzamento, Nazaré e Horto, o projeto foi realizado e aprovado e a empresa vencedora da licitação já foi contratada. A previsão da prefeitura é que a substituição das lâmpadas aconteça a partir de janeiro de 2019. Na Praia do Suá, o projeto ainda será realizado.

Escolas de Vitória - Segundo a prefeitura, Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Sinclair Phillips, em Caratoíra, está em fase de contratação para realizar a primeira parte da obra. Estão em fase de construção as escolas Alvimar Silva (Santo Antônio), Paulo Roberto Veira Gomes (São Benedito), Paulo Reglus Freire (Inhanguetá) e o Cmei Theodoro Faé (Itararé). Já para a reforma da escola Adilson da Silva Castro, na Ilha de Monte Belo, o município aguarda a captação de recursos.

UPA - Em Riviera da Barra, Vila Velha, o projeto de conclusão foi replanilhado e aprovado pela Caixa Econômica, se acordo com a prefeitura. O aviso de licitação é esperado para este mês e a conclusão das obras para dezembro.

Escolas Vila Velha - A obra da Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Tia Nenzinha, em Divino Espírito Santo, tem previsão de conclusão neste mês e, só então, será iniciado o processo de licitação. Já o projeto da creche anexa à escola Marina Barcellos, em Araçás, deve ser iniciado em março. Escolas Serra As unidades de Vista da Serra II e Central Carapina têm entrega prevista para o segundo semestre, informou a prefeitura. Drenagem e pavimentação Em Cariacica, as ruas Pernambuco, em Piranema; Dinamarca, em Itapemirim; São Mateus, em Vila Paulista e Santa Rosa, em Porto Novo; Antônio de Paula, Alvarenga Macedo, João Paulo I e Manoel de Assis, em Parque Gramado, estão em obras.

2019 em diante

BR 101 - O Contorno de Vitória (mais conhecido como Rodovia do Contorno), que estava sob responsabilidade do Dnit, foi incorporado ao contrato da Eco101 por deliberação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Agora a empresa está autorizada a elaborar projeto para a restauração de todo o contorno, o que inclui recuperação de todo o pavimento, sinalização vertical e horizontal, obras de arte (passarelas), elementos de drenagem e terraplenos. Estes projetos estão em fase final de elaboração e serão submetidos à agência. Após sua aprovação, a concessionária iniciará as obras de recuperação.

BR 262 - A segunda etapa da duplicação compreende 15 quilômetros da rodovia, do km 56 – a 600 metros do trevo de Paraju – ao km 71 – próximo ao trevo de Vitor Hugo. O projeto geométrico e o de terraplanagem foram aprovados e estão sendo feitos os estudos ambientais para análise e liberação dos órgãos ambientais. A expectativa é de que esse trecho seja finalizado em até dois anos a contar de seu início. A terceira etapa da obra compreende 30 quilômetros de duplicação localizados entre o km 19 – perto do viaduto de Viana – e o km 49 – próximo ao zoológico de Marechal Floriano, tem prazo de até quatro anos.